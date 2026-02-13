Calaf arregla la font de la plaça del Arbres
La intervenció combina la millora de l’espai urbà amb criteris d’eficiència i adaptació a l’emergència climàtica
Regió7
L’Ajuntament de Calaf ha restaurat i posat novament en funcionament la font de la plaça dels Arbres. L'entrada en funcionament, que es va fer coincidir amb les festes de Santa Calamanda, va arribar després d'un procés de millora urbana i d'eficiència de la instal·lació. En primer lloc es van dur a terme els treballs d’obra civil per arranjar l’espai de la font, una adequació del paviment i de l’estructura existent, la impermeabilització de l’arqueta, la millora del sistema de recollida i drenatge de les aigües, la renovació del revestiment de la font i la col·locació de nova vorada perimetral.
Un cop adequat l’entorn, es va dur a terme les actuacions tècniques de la font. Es van renovar els brolladors, amb la incorporació de nous elements amb il·luminació LED, la substitució de vàlvules, bombes i elements hidràulics, així com la modernització del sistema elèctric i de control. "Aquestes millores permeten un funcionament més eficient, un millor control del consum i una imatge renovada de la font", segons han explicat fonts municipals. El nou sistema automàtic d’il·luminació permetrà il·luminar la font en dates assenyalades del calendari, sumant-se a una pràctica habitual en molts municipis per conscienciar sobre causes socials, educatives i de salut, dates que s'assenyalen utilitzant colors diferents.
L’actuació ha tingut un cost total de 50.325,85 euros i ha estat finançada amb una subvenció del Programa sectorial de transició ecològica 2030 de suport a inversions locals pel clima de la Diputació de Barcelona. L'ens provincial impulsa inversions municipals per adaptar els espais públics a l’emergència climàtica, millorar l’eficiència dels recursos i avançar cap a municipis més resilients.
