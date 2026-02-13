El Carnaval d'Igualada combina la rua de comparses amb actes familiars
La carrossa del Rei Carnestoltes, que enguany ha elaborat l’AMPA de l’Escola Maristes, clourà la comitiva de dissabte, que omplirà els carrers del centre de música, disfresses i ambient festiu
Igualada ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el Carnaval, una de les cites festives més esperades del calendari. L’acte principal serà dissabte amb la tradicional Rua de Carnaval, que començarà a 2/4 de 7 de la tarda i omplirà els carrers del centre de música, disfresses i ambient festiu.
Com ja és habitual, la desfilada s’obrirà amb la participació de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Fátima, que donarà el tret de sortida a la comitiva. El seguici es tancarà, com marca la tradició, amb la carrossa del Rei Carnestoltes, que enguany ha estat elaborada pels membres de l’AMPA de l’Escola Maristes d’Igualada.
La rua seguirà el recorregut habitual pel centre de la ciutat, passant pels carrers de Joaquima Vedruna, Soledat i Sant Jordi, i continuant per les rambles del General Vives, Sant Isidre i Nova. El trajecte avançarà després pel carrer de Santa Caterina i el carrer de l’Aurora, fins a arribar a la plaça de Cal Font, punt final de la celebració. Allà es farà la lectura del pregó i es donarà a conèixer el veredicte del jurat del concurs.
Concurs de comparses
Un any més, entitats i col·lectius locals prendran part en el Concurs de Comparses, que exigeix un mínim de deu participants per grup. El certamen manté una important dotació econòmica, amb un total de quinze premis en metàl·lic: cinc guardons de 500 euros i deu de 200 euros. A més, les tres comparses més ben classificades rebran també un trofeu, i el jurat es reserva la possibilitat d’atorgar una menció especial.
La festa continuarà diumenge amb una proposta adreçada especialment al públic familiar. A les 12 del migdia tindrà lloc l’espectacle infantil FOLKXICS, de la mà de Pep López i Sopars de Duro. L’activitat, organitzada amb la col·laboració de La Xarxa d’Igualada, posarà el punt final al cap de setmana amb una nota divertida per als més petits.
