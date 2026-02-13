Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una dona desallotjada a Calaf per la caiguda d'una paret de casa seva durant la ventada

La paret va caure sobre un aparcament enduent-se part del sostre i afectant alguns vehicles

La paret del terrat de la casa va caure sobre el sostre de l'aparcament del costat, aquest dijous a Calaf

La paret del terrat de la casa va caure sobre el sostre de l'aparcament del costat, aquest dijous a Calaf / Bombers de la Generalitat

Eduard Font Badia

Manresa

Una dona ha hagut de passar la nit fora de casa a Calaf després que durant l'episodi de ventades una paret s'ensorrés i caigués damunt de l'aparcament de la parcel·la del costat. Els fets van passar a l'avinguda de la Pau número 9 de Calaf, als volts de les 3 de la tarda, quan una part de la paret del terrat de la casa i també del mateix habitatge va cedir a causa del vent i va anar a parar damunt de la teulada d'un aparcament de vehicles al qual s'accedeix pel carrer de les Portelles de Sant Jaume. El sostre va trencar-se i la runa va afectar alguns vehicles.

Els Bombers de la Generalitat van desallotjar una dona que vivia a l'habitatge i que ha hagut de ser reallotjada per l'Ajuntament de Calaf. Tant Bombers com tècnics municipals han inspeccionat l'habitatge aquest divendres al matí per a valorar els possibles danys estructurals que hagi patit l'edifici, o fins i tot els previs que pogués tenir, i decidir si la persona desallotjada podrà tornar a ocupar-lo o per contra, s'haurà de reparar o enderrocar.

