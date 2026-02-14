Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un home en estat crític després de caure en patinet a Vilanova del Camí

El SEM ha traslladat el ferit a l'Hospital de Bellvitge

Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques

Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques / SEM

ACN

Barcelona

Un home està en estat crític després d'haver caigut mentre es desplaçava amb un patinet a Vilanova del Camí, segons ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques. Arran d'aquest avís, s'han activat dues ambulàncies i el ferit ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge.

TEMES

Un home en estat crític després de caure en patinet a Vilanova del Camí

