El Rei Carnestoltes i les escoles prenen el centre en la rua de Carnaval d'Igualada
Més de 260 participants dels Maristes tanquen una comitiva multitudinària; “Quarantiversals”, del Camp del Rei de Vilanova del Camí, s’endú el primer premi i demà serà el torn del Carnaval infantil
Igualada ha tornat a sortir al carrer aquesta tarda de dissabte per celebrar la seva rua de Carnaval, que ha convertit el centre en un escenari obert de música, disfresses i participació. Des de dos quarts de set, el carrer de Joaquima Vedruna s’ha omplert de públic expectant per veure arrencar una comitiva que ha avançat fins a la plaça de Cal Font entre confeti i aplaudiments.
La desfilada l’ha encapçalat, com marca la tradició, la Banda de Cornetes i Tambors de la Cofradía de Fátima, que ha posat el primer ritme a una rua que ha travessat la Soledat, Sant Jordi i les rambles del General Vives, Sant Isidre i Nova. L’itinerari habitual ha tornat a demostrar que el Carnaval funciona quan el carrer es converteix en punt de trobada.
Un dels focus principals de la tarda ha estat l’AFA de l’Escola Maristes, encarregada enguany del Rei Carnestoltes. Més de 260 persones de l'escola han format part de la comparsa, una de les més nombroses de la jornada. La seva carrossa ha tancat la rua abans del pregó final i la lectura del veredicte del jurat del Concurs de Comparses a Cal Font.
El concurs ha aportat el punt competitiu a una celebració eminentment festiva. Amb quinze premis en metàl·lic —cinc de 500 euros i deu de 200— i tres trofeus per a les millors comparses, la decisió del jurat ha tornat a generar expectació entre els participants. El jurat del Concurs de Comparses ha atorgat una menció especial a El bosc encantat, de l’Escola Emili Vallès, reconeguda com la carrossa més ecològica. El tercer premi ha estat per a Las chicas del visillo, de l’Esbart Dansaire de Vilanova del Camí; el segon, per a Zumba qué Lokiloké, grup particular de Santa Margarida de Montbui; i el primer premi se l’ha endut Quarantiversals, de La gent del Camp del Rei de Vilanova del Camí.
Amb un model continuista però reforçat per la implicació de les escoles i entitats locals, el Carnaval igualadí ha evidenciat la seva capacitat de mobilització. Colles d’amics, famílies senceres i grups escolars han compartit protagonisme en una tarda que ha reafirmat el caràcter col·lectiu i popular de la festa.
Diumenge, el carnaval pels petits
La celebració continuarà demà diumenge amb el Carnaval infantil. A les dotze del migdia, la plaça de l’Ajuntament acollirà l’espectacle Folkxics, a càrrec de Pep López i Sopars de Duro, pensat perquè els més petits també tinguin el seu espai de gresca i ball. En cas de pluja, hi ha previst un emplaçament alternatiu.
