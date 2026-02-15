Alerta a l'Anoia per noves ventades al final de diumenge i la matinada de dilluns
El final del front que ha dut vents de més de 100 km/h se suma a un de nou que arriba al país de matinada
Regió7
Protecció Civil de la Generalitat manté avui diumenge el pla Ventcat en alerta per les previsions de fort vent en comarques com ara l'Anoia, on hi podria haver problemes que encara es mantenen, tot i que inicialment amb menys intensitat, i sobretot a partir del diumenge a la tarda i durant la matinada de dilluns.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat que avui diumenge el vent es pot mantenir fort, però sense la probabilitat de superar llindars de perill. De cara a la nit i matinada el vent es reforçarà a les comarques de l’Anoia, Alt Penedès i Baix Penedès fins al matí quan també s’hi afegiran altres comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona.
En el període de la tarda seria quan es podria intensificar més el vent sobretot a l’Alt Penedès i l’Anoia i afegir-se a l’avís de cara al vespre també les comarques del Pirineu i Prepirineu.
Protecció civil ha demanat molta prudència en les rues de Carnestoltes que encara es fan aquest diumenge i per a les activitats esportives a l'exterior, encara que en coincidir amb el cap de setmana de Carnaval hi ha moltes lligues que aturen la competició.
