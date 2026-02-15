Festes
Montmaneu reparteix 720 litres de caldera en una festa molt participada que referma una tradició centenària
La Festa de la Caldera creix amb vuit recipients apadrinats, centenars d’assistents i el nomenament de Joan Pera com a Calderer d’Honor
Montmaneu ha viscut aquest diumenge una de les jornades més emblemàtiques del seu calendari amb la celebració de la Festa de la Caldera, que ha tornat a reunir centenars de persones al voltant d’una tradició gastronòmica i identitària que continua creixent any rere any. En aquesta edició s’han repartit fins a 720 litres de caldera, elaborats en vuit grans recipients que han bullit durant tot el matí al centre del poble.
El dia ha començat amb un ambient fred, fidel a l’hivern d’aquest municipi situat a tocar de l’altiplà de la Panadella, però el sol ha anat guanyant protagonisme a mesura que avançaven les hores i ha acabat escalfant l’ambient just quan les calderes arribaven al seu punt òptim. El foc encès des de primera hora ha anat fent la seva feina, mentre visitants i veïns passejaven entre les parades del mercat de pagès i seguien el ritme pausat d’una elaboració que forma part de l’essència del poble.
La festa ha crescut notablement amb el pas dels anys. Si antigament només es feia una única caldera, actualment ja n’han estat vuit, cadascuna apadrinada, i des de l’organització ja es mira al futur amb l’objectiu d’arribar a les deu calderes l’any vinent. Aquest creixement evidencia la consolidació d’una celebració que reforça el sentiment de comunitat i el vincle amb el territori.
El matí també ha estat marcat per l’actuació dels Moixiganguers d’Igualada i dels Castellers de Caldes de Montbui, que han aixecat els seus pilars davant un públic atent, aportant solemnitat i simbolisme a la jornada.
Un dels moments centrals ha arribat amb el nomenament de l’actor Joan Pera com a Calderer d’Honor d’aquesta edició. Visiblement emocionat i amb l'alegria que el caracteritza, ha assegurat que era “una il·lusió de la meva vida venir aquí”, en un parlament que ha combinat l’agraïment amb el seu característic sentit de l’humor. L’actor també ha fet broma amb l’alta participació, assegurant que “no es podia ni aparcar de la gent que hi havia”, i ha arrencat somriures amb referències als trens.
L’acte ha comptat amb la presència de diverses autoritats, entre elles l’alcalde d’Igualada i vicepresident quart de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, l’alcalde del Bruc, Rafael Galván, i Jordi Parcerisas Valls, que han acompanyat Joan Pera des del balcó juntament amb l’hereu i la pubilla, qui també han rebut un reconeixement.
Poc després, la benedicció de les calderes ha donat pas al moment més esperat: el repartiment gratuït. Les cues s’han format amb naturalitat, en una escena que es repeteix any rere any. Molts assistents han arribat equipats amb tàpers i recipients per endur-se la seva ració, mentre que d’altres han preferit consumir-la allà mateix, convertint la plaça en un gran menjador popular a l’aire lliure.
La imatge de la gent marxant carregada amb la caldera simbolitza l’essència d’una festa que va més enllà del menjar. És una tradició compartida, un element d’identitat col·lectiva que es manté viu gràcies a la implicació dels calderers i del conjunt del poble.
La jornada continuarà aquesta tarda amb l’espectacle “Una estona amb Joan Pera”, en què el mateix actor oferirà el seu monòleg, posant el punt final a una celebració que, un any més, ha convertit Montmaneu en epicentre de convivència i tradició.
