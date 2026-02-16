L'alcalde d'Igualada reivindica una resposta contundent contra la reincidència en una visita a Madrid
Marc Castells s’ha desplaçat al Congrés dels Diputats amb una desena d’alcaldes i alcaldesses de l’Arc Metropolità per donar suport a la nova llei contra els furts reiterats
Regió7
L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona valora positivament l’aprovació de la proposició de llei en matèria de multireincidència del passat dijous al Congrés. Es tracta d’una norma que ha de permetre reforçar la resposta davant els furts reiterats i millorar les eines de què disposen els ajuntaments i els cossos policials.
L'alcalde d'Igualada, Marc Castells ha estat un de la desena de batlles que s’han desplaçat a Madrid per reunir-se amb representants parlamentaris per expressar el seu suport a la norma i traslladar la necessitat, llargament reivindicada des del món local, d’introduir canvis legislatius que permetin abordar de manera més efectiva la reincidència delictiva.
La nova regulació preveu que els furts deixin de ser tractats com a fets aïllats quan hi hagi reincidència i puguin ser castigats amb penes d’entre un i tres anys de presó. També contempla que els ajuntaments puguin advertir la Fiscalia i personar-se com a acusació particular, així com que les policies locals tinguin accés a la informació judicial centralitzada, fet que ha de facilitar una actuació més coordinada i eficaç.
Malestar i percepció d'inseguretat
Des de l’Arc Metropolità es considera que la petita delinqüència vinculada a furts reiterats ha generat malestar i percepció d’inseguretat en alguns barris, una situació que sovint s’ha vist agreujada per buits legals que dificultaven una resposta penal adequada. Els municipis insisteixen que, en termes generals, les seves ciutats són espais segurs i amb qualitat de vida, però reconeixen que cal afrontar amb determinació els reptes en matèria de seguretat i convivència.
L’alcaldessa de Rubí i presidenta de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona, Ana María Martínez Martínez, ha assegurat que l’aprovació de la llei suposa “un pas endavant necessari per donar resposta a una realitat que els ajuntaments fa temps que denunciem”. Segons ha afirmat, “aquesta norma ens dota de noves eines per combatre la multireincidència i reforça la capacitat d’actuació dels municipis i de les policies locals”. Martínez ha remarcat que “la seguretat és un dret de la ciutadania i una prioritat dels governs locals, perquè és la base per garantir la convivència, la cohesió social i la qualitat de vida als nostres barris”.
