El ‘Cuponazo’ de l’ONCE reparteix 400.000 euros a Igualada
L’ONCE ha repartit 400.000 euros a Igualada gràcies a la venda de deu cupons premiats amb 40.000 euros cadascun, venuts per Yeni Mariette Cuevas
Regió7
L’ONCE ha repartit 400.000 euros a Igualada en el sorteig del Cuponazo celebrat divendres 13 de febrer. El premi s’ha distribuït gràcies a la venda de deu cupons premiats amb 40.000 euros cadascun.
La venedora Yeni Mariette Cuevas, persona amb discapacitat com tots els agents comercials de l’Organització, ha estat l’encarregada de portar la sort a la ciutat des del seu quiosc situat al carrer Santa Joaquima Vedruna, 16.
Igualada forma part de l’agència de l’ONCE a Manresa, que ofereix serveis personalitzats a 410 persones afiliades i compta amb 90 agents venedors de productes de joc.
Els cupons de l’ONCE es comercialitzen a través d’una xarxa de 20.900 agents venedors a tot l’Estat, 2.500 dels quals a Catalunya. Mitjançant el Terminal Punt de Venda (TPV), els clients poden escollir el número a l’instant.
El Cuponazo se celebra cada divendres i, per tres euros, ofereix un premi principal de sis milions d’euros a les cinc xifres i sèrie. A més, reparteix 134 premis de 40.000 euros a les cinc xifres del número premiat, així com diversos premis addicionals amb el sistema “pels dos costats pots ser guanyador”, que inclou quantitats de 500, 50 i 6 euros, a més de reintegraments.
Els productes de joc de l’ONCE formen part del seu model de loteria social, segura i responsable. L’Organització aplica controls per prevenir el consum descontrolat, prohibeix la venda a menors i el joc a crèdit, i segueix els estàndards més exigents en matèria de joc responsable establerts per organismes internacionals del sector.