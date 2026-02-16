Els Mossos d’Esquadra detenen dues persones per vendre cocaïna, marihuana i haixix al nucli antic d’Igualada
Els agents van requisar armes i droga valorada en 6400€ euros aproximadament
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada van detenir, el passat 11 de febrer, un home i una dona de 37 i 50 anys, respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.
A finals d’octubre del 2025, els Mossos van tenir coneixement de la possible existència d’un punt de venda de substàncies estupefaents en un domicili del nucli antic d’Igualada. Aquest fet causava inseguretat a la zona, molèsties als veïns i se’n derivaven altres activitats delictives entre els consumidors, com furts i robatoris. Després de diverses gestions d’investigació, els mossos van detectar indicis compatibles amb la venda de drogues al voltant del domicili dels detinguts i, el passat 11 de febrer al matí, es va fer una entrada i perquisició judicial al pis.
A l’interior, els agents hi van trobar un total de 104,5 grams de cocaïna, 10,5 grams de marihuana i 8 grams d’haixix. També hi havia diferents armes, una d’elles simulada, matxets, 23 telèfons mòbils, una balança i 22.850 euros en efectiu.
Droga per valor de 6.400 euros
Segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior, la droga estaria valorada en 6.400 € euros aproximadament. Durant l’operatiu es van localitzar un home i una dona a l’interior del domicili, que van quedar detinguts per un delicte contra la salut pública.
La dona va quedar en llibertat el mateix dia després de declarar a dependències policials. I l’home va passar el 13 de febrer a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.
