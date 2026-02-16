Igualada impulsa la recerca en antioxidants naturals per a cosmètica a partir de restes d’oliva
El projecte de recerca busca aprofitar fins a tres milions de tones de residus agroindustrials anuals i generar ingressos d'entre dos i cinc milions d'euros
El grup A3 Center del Campus Universitari Igualada-Universitat de Lleida (UdL) ha obtingut un ajut de 150.000 euros de la Generalitat de Catalunya per impulsar un projecte de recerca que vol transformar la polpa d’oliva humida en un antioxidant d’origen biològic per a aplicacions cosmètiques. La investigació podria permetre donar valor fins a tres milions de tones anuals de residus agroindustrials i obrir noves oportunitats de negoci en el sector.
L’estudi, sota el títol “Potencial de mercat i validació d’un bioactiu polifenòlic per a aplicacions cosmètiques”, està liderat per la professora Anna Bacardit Dalmases, directora de l’A3 Leather Innovation Center. El projecte té com a objectiu validar les propietats antioxidants i protectores de la pell dels polifenols extrets de la polpa d’oliva mitjançant tècniques de bioprocessament patentades i amb la col·laboració d’agents industrials.
La recerca forma part del programa Indústria del Coneixement de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), en la modalitat “producte”, que finança proves de concepte, prototipat i validació per reduir les incerteses tècniques i comercials de tecnologies amb potencial de mercat.
Cosmètica més sostenible
Segons les estimacions del projecte, aquests compostos naturals podrien arribar a substituir fins a un 10% dels antioxidants sintètics que s’utilitzen actualment en la indústria cosmètica. Això representaria un pas molt important en la transició cap a una cosmètica més sostenible i alineada amb els principis de l’economia circular.
Bacardit destaca que “es podrien aprofitar fins a tres milions de tones de residus agroindustrials cada any” i que el desenvolupament industrial d’aquesta tecnologia podria generar ingressos d’entre dos i cinc milions d’euros anuals. La incorporació d’aquests antioxidants naturals en productes com sèrums, cremes hidratants, protectors solars, olis facials o mascaretes contribuiria tant a la innovació del sector com a la valorització de subproductes de la indústria agroalimentària.
Propietats antioxidants
Els antioxidants són un element clau en la formulació cosmètica, ja que ajuden a conservar el producte i a protegir la pell. Entre els seus beneficis destaquen la prevenció del fotoenvelliment, l’estimulació de la producció de col·lagen i l’efecte calmant sobre pells sensibles o irritades.
Amb aquest projecte, Igualada consolida el seu paper com a pol d’innovació en l’àmbit de la sostenibilitat. El desenvolupament d’aquesta recerca reforça l’aposta de l’A3 Leather Innovation Center per la transferència tecnològica i l’exploració de nous sectors de mercat amb alt potencial, ampliant l’impacte de la recerca aplicada més enllà de l’àmbit tradicional del cuir.
