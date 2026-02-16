Els Moixiganguers enceten la temporada descarregant tres castells de set a Montmaneu
En la seva primera actuació del curs, els Moixiganguers van descarregar amb èxit el tres i el cinc de set, a més d'un quatre de set amb agulla, mostrant solidesa en la plaça
Regió7
Aquest diumenge 15 de febrer, els Moixiganguers d’Igualada van donar el tret de sortida a la temporada castellera 2026 a la Festa de la Caldera de Montmaneu, amb un balanç positiu: tres castells de set descarregats en la primera actuació del curs. Els morats van compartir plaça amb els Castellers de Caldes de Montbui.
La colla arribava a la cita amb només dos assajos i amb un equip tècnic acabat d’estrenar, després de l’elecció de Mireia Prat com a nova cap de colla. Tot i aquest context d’inici, els igualadins van mostrar seguretat i bones sensacions a plaça.
Després de dos pilars de quatre d’inici, els morats van obrir ronda amb el tres de set, que també va servir d’estrena per als Escaldats. A segona ronda, els Moixiganguers van apostar pel cinc de set, que van descarregar amb solvència. Per la seva banda, la colla de la camisa verda va haver de desmuntar un quatre de set abans de poder-lo completar.
A la tercera ronda, els igualadins van completar el quatre de set amb agulla, mentre que els de Caldes van descarregar un cinc de sis i un quatre de sis amb agulla, tancant la seva actuació amb tres castells assolits.
La diada es va cloure amb un pilar de cinc per part de cada colla i dos pilars de quatre de comiat. La jornada va finalitzar amb els parlaments de les autoritats des del balcó i del calderer d’honor d’enguany, Joan Pera.
Després d’aquesta primera actuació, els Moixiganguers faran una breu aturada fins al 4 de març, quan reprendran els assajos per preparar una temporada exigent, amb cites destacades com el Concurs de Castells i la Diada de Tots Sants a l’horitzó.
