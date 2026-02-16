UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: "Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera no tenia coneixements"
La línia RL4 només va tenir trens entre Manresa i Cervera unes hores de dissabte, fins que un maquinista va detectar filtracions d'aigua dins d'un túnel i es va negar a passar-hi
Dissabte s'obria el tram Cervera - Manresa de l'RL4 en tren i poques hores després ja no funcionava. Un maquinista va passar per un túnel entre Sant Guim de Freixanet i Cervera i va veure que a dins, literalment, hi plovia a bots i barrals. Va aturar el tren abans de passar la cortina d'aigua, va fer un vídeo per documentar l'incident i ho va passar als tècnics. La línia va tornar a quedar tancada al trànsit ferroviari entre la capital de la Segarra i Calaf.
Així ho afirmava diumenge la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en declaracions als mitjans, dient que el tram tancat té a veure amb la revisió de punts on s'ha detectat algun tipus d'incidència per part d'algun maquinista, tal com es va acordar amb els sindicats ferroviaris. "El sistema que vam pactar amb sindicats després de l'incident de Gelida indica que si en algun punt, per part dels maquinistes, es detecta alguna incidència es procedeix a la revisió amb un doble criteri de seguretat: un primer d'Adif, que certifica l'operativitat, i un segon de Renfe, que realment sigui compatible l'ús comercial", va explicar Paneque, que va concretar que això és el que passa en aquest punt de l'RL4.
En qualsevol cas, des de la UGT a Catalunya, segon sindicat entre els maquinistes, el seu responsable a RENFE a Catalunya, Francisco Cárdenas, considera que "qui va determinar que es podia passar pel túnel entre Calaf i Cervera no tenia coneixements" de eguretat. Per a Cárdenas, és evident que si passes molts cops per un lloc i un dia veus que plou a dins del túnel hi ha algun problema. Defensa que "el company es negués a passar-hi". I els responsables del primer sindicat en representació entre els maquinistes, SEMAF, afegeixen que "el que fa fer el maquinista i la reacció de les empreses i l'administració és el que es va pactar".
Segons el màxim representant de la UGT a RENFE Catalunya, passar per aquell túnel "és molt perillós". "No és només l'aigua que cau del sostre, sinó l'estat de les parets", afegeix. Per a Francisco Cárdenas, si ens hem d'anar acostumant a aquests episodis de precipitacions i vent, "que sembla que així serà", "doncs ens haurem d'adaptar, i haurem d'adaptar les infraestructures", afirma. I, segons el seu criteri, "és molt millor no obrir, que no obrir i tornar a tancar al cap d'unes hores".
Des de Calaf, sí que hi ha servei de tren fins a Manresa, on s'ha d'agafar posteriorment una llançadora amb parades intermèdies fins a Terrassa Estació del Nord. Des de Manresa els usuaris també poden optar pel servei complementari per carretera, que encara s'ofereix.
La consellera va apuntar també que els plans alternatius de transport es mantindran en tots els punts fins que el sistema estigui "estabilitzat de manera sostenible en el temps" per tal de garantir, així, la mobilitat de les persones atès que el sistema "no està del tot recuperat".
