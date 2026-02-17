La Conca d'Òdena posa a debat la relació entre Intel·ligència Artificial i la dona dins dels actes del 8-M
Els set municipis tenen una densa activitat que programen durant tot el mes de març a les diferents poblacions
Regió7
Les regidores d’igualtat dels set municipis de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena han presentat el programa d’actes commemoratius del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que ofereix una seixantena d’activitats durnata el mes de març. El programa l’han presentat Carlota Carner Carrer, regidora d’igualtat d’Igualada; Judith Ranz Ramos, de Vilanova del Camí; Coral Vázquez Hontoria, de Santa Margarida de Montbui; Trini Pacheco Cordero, regidora d’igualtat d’Òdena; Jessica Maturana García, de la Pobla de Claramunt; Pilar Queralt Canet, alcaldessa de Jorba, i Glòria Saiz Brugués, regidora de Castellolí.
El programa ha estat coordinat per la Mancomunitat, amb el suport dels ajuntaments, serveis especialitzats, entitats i col·lectius feministes del territori. Una mostra del compromís compartit de la Conca d’Òdena amb les polítiques feministes, la defensa dels drets de les dones i la construcció d’un territori més just, cohesionat i lliure de violències masclistes.
Les activitats són majoritàriament gratuïtes i adreçades a públics molt diversos, amb propostes culturals, educatives, esportives i comunitàries que conviden a la reflexió, la participació i la transformació social. L’agenda inclou accions simbòliques compartides, com la penjada de pancartes del 8M als balcons dels ajuntaments i la il·luminació lila d’edificis municipals, així com exposicions, tallers, xerrades, espais de debat, projeccions, teatre, caminades, taules rodones, lectures de manifest i altres activitats arreu dels municipis de la Conca.
Un dels actes destacats serà la Jornada Nativitat Yarza, "Com es pensa la IA? Intel·ligència artificial i gènere”, que tindrà lloc el dimarts 10 de març a les 12 h al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada. La sessió, conduïda per la periodista Montse Sanou, comptarà amb la participació de Margot Matesanz, enginyera tècnica de telecomunicació i membre de la cooperativa tecnològica El Garbell, i abordarà els riscos i les oportunitats de la intel·ligència artificial des d’una perspectiva de gènere. Durant la jornada es farà també l’entrega dels Premis Nativitat Yarza a la recerca en gènere, que enguany arriben a la 7a edició.
L’agenda del 8M enguany també inclou l’acte central del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya a la vegueria Penedès, que enguany es farà a Igualada. Serà la Jornada 8M: Feminisme, activisme i llegat compartit, que se celebrarà el dimecres 4 de març a les 18 h a l’Auditori del Centre Cívic Nord. La trobada, emmarcada en la commemoració dels 50 anys de les primeres Jornades Catalanes de la Dona, posarà el focus en el moviment feminista, l’activisme i el llegat de les dones que han obert camí. L’acte inclourà una taula rodona de dones referents, conduïda i moderada per Marina Llansana, i l’actuació del Cor de dones Exaudio.
Entre els actes programats, també destaca la xerrada "30 anys de Dones amb Empenta”, que se celebrarà el dissabte 28 de març a les 19 h al Centre Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui. L’acte comptarà amb la participació de les fundadores de l’entitat, pionera en l’atenció a dones a la comarca de l’Anoia, i servirà per fer memòria d’un recorregut iniciat des del voluntariat, quan moltes violències encara no eren reconegudes ni tenien nom.
Des de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena es convida a tota la ciutadania a participar en els actes programats i a reafirmar el compromís col·lectiu amb la igualtat, la justícia social i els drets de les dones, recordant que participar-hi és prendre partit i que el feminisme és imprescindible per garantir una societat més democràtica, igualitària i humana.
