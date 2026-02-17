El Consell d’Infants i Adolescents de Piera visita la Policia Local
La trobada va servir per apropar la tasca del cos policial i promoue el diàleg sobre la seguretat i la convivència
Regió7
La Policia Local de Piera va rebre, el passat 28 de gener, a la comissaria, els consellers i conselleres del Consell d’Infants i Adolescents de Piera en una visita institucional per apropar la tasca del cos policial als infants i adolescents del municipi i promoure el diàleg sobre seguretat i convivència.
La visita institucional del Consell d’Infants i Adolescents de Piera a la comissaria de la Policia Local va permetre als joves conèixer de primera mà el funcionament del cos policial i les seves funcions principals, així com els protocols d’actuació davant diferents situacions que es poden donar al municipi.
Durant la trobada, també es va posar en relleu el paper fonamental de la col·laboració ciutadana en la prevenció i la millora de la seguretat, un aspecte clau per garantir el benestar col·lectiu. La visita va contribuir a reforçar el coneixement i la confiança dels infants i adolescents envers un servei públic essencial.
