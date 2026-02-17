Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Aula d’Extensió Universitària de l’Anoia acull una conferència de l’arquitecte Carles Crespo

El conferenciant va explicar la història de la creació d'una nova ciutat universitària a Bèlgica

La conferència de l'arquitecte Carles Crespo

La conferència de l'arquitecte Carles Crespo / AUGA ANOIA

Regió7

Manresa

L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia va acollir una conferència de l’arquitecte Carles Crespo, que va explicar la història de la creació d’una nova ciutat universitària a Bèlgica, Louvain-la-Neuve. El conferenciant va repassar el context històric que va propiciar la creació d’aquesta ciutat i la forma en què es van inspirar els arquitectes per donar-li forma. L’objectiu era dissenyar una ciutat amb vida, amb l’ús de materials específics com els carrers amb llambordes, els edificis de totxo, les estructures de ciment i murals artístics per tota la ciutat. La primera pedra es va posar l’any 1971.

