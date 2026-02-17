L’Aula d’Extensió Universitària de l’Anoia acull una conferència de l’arquitecte Carles Crespo
El conferenciant va explicar la història de la creació d'una nova ciutat universitària a Bèlgica
Regió7
Manresa
L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia va acollir una conferència de l’arquitecte Carles Crespo, que va explicar la història de la creació d’una nova ciutat universitària a Bèlgica, Louvain-la-Neuve. El conferenciant va repassar el context històric que va propiciar la creació d’aquesta ciutat i la forma en què es van inspirar els arquitectes per donar-li forma. L’objectiu era dissenyar una ciutat amb vida, amb l’ús de materials específics com els carrers amb llambordes, els edificis de totxo, les estructures de ciment i murals artístics per tota la ciutat. La primera pedra es va posar l’any 1971.
