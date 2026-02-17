Set joves extutelats s’incorporen a brigades municipals de l’Anoia amb contractes d’un any
El programa, subvencionat pel SOC amb fons europeus, combina la contractació amb formació i seguiment individualitzat per afavorir la inserció laboral dels joves
El Consell Comarcal de l’Anoia va tancar el passat 5 de febrer el Programa Treball i Formació Joves 2024, que en l'edició d'enguany ha permès contractar set joves extutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) amb contractes laborals de dotze mesos.
Els participants han desenvolupat tasques a les brigades municipals d’Òdena i dels Hostalets de Pierola, en el marc d’una col·laboració amb els respectius ajuntaments, que han facilitat els espais i l’acompanyament per fer possible aquesta primera experiència laboral. En tots els casos, es tractava del primer contracte de treball a l’Estat per als joves participants.
El programa s’adreça a joves que es troben sota mesures de protecció de l’Administració pública o vinculats als serveis socials i combina la contractació amb accions formatives i seguiment individualitzat. L’objectiu és afavorir la inserció laboral i facilitar el pas cap al mercat de treball ordinari, especialment en una etapa marcada per la sortida dels pisos tutelats i el procés d’autonomia personal.
Segons el Consell Comarcal, la majoria dels participants han completat el programa amb una evolució positiva tant en l’àmbit laboral com formatiu. Un cop finalitzats els contractes, els joves seran derivats als serveis locals d’ocupació per continuar el seu itinerari d’inserció.
El programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) dins la línia Treball i Formació i finançat amb fons europeus FSE Plus 2021-2027.
