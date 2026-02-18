Dones amb Empenta convoca la 23a edició del concurs de fotografia pel 8M
El certamen, sota el lema “Nosaltres i la vida que defensem”, admetrà imatges fins al 23 de març i culminarà amb el lliurament de premis a Santa Margarida de Montbui
L’entitat Dones amb Empenta (DAE) ha obert la convocatòria de la 23a edició del concurs de fotografia Com ens veiem les dones?, una iniciativa vinculada als actes del 8 de Març que s'organitzen des de la mancomunitat de la Conca d'Òdena (MICOD). Enguany, el tema proposat és “Nosaltres i la vida que defensem”, amb l’objectiu de generar reflexió al voltant dels drets, les condicions de vida dignes i també aspectes com el temps, l’oci o la cultura des d’una perspectiva de gènere.
El concurs s’adreça a dones, que poden participar amb la presentació de fins a tres fotografies relacionades amb la temàtica proposada. Les imatges s’han d’enviar per correu electrònic a l’entitat (comunicacio@dae.cat) abans del dilluns 23 de març a les 12 del migdia.
Les fotografies es publicaran al perfil d’Instagram de l’associació, des d’on es decidirà el Premi del Públic a partir del nombre de “m’agrada” rebuts fins al divendres 27 de març, també a les 12 del migdia. El certamen preveu tres guardons: un primer premi de 100 euros, un segon premi de 75 euros i el Premi del Públic, dotat amb 50 euros.
L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dissabte 28 de març a les 2/4 de 7 del vespre al centre Mont-Àgora, a Santa Margarida de Montbui. Durant la jornada s’inaugurarà una exposició amb les obres participants, que es podrà visitar fins al 26 d’abril.
Aquesta edició s’emmarca en el 30è aniversari de l’entitat. Després del lliurament de premis, a les 7 del vespre, es farà un acte amb les fundadores de Dones amb Empenta per commemorar la trajectòria de l’associació al municipi. Per a més informació, es poden consultar les bases completes del concurs.
