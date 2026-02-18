‘Estrena’t al territori’, quatre anys portant la cultura fora de Barcelona
El Teatre Nu de Sant Martí de Tous i l’Aurora d’Igualada participen en el projecte que té l’objectiu d’impulsar companyies de teatre emergent
El projecte Estrena't al territori arriba enguany a la seva quarta edició amb la participació del Teatre Nu de Sant Martí de Tous i de l'Aurora d'Igualada. Es tracta d'un projecte que impulsa el teatre emergent des de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona amb l’objectiu de descentralitzar la producció escènica a Catalunya. La iniciativa, adreçada a companyies emergents d’arreu del territori català, manté la selecció de cinc propostes que podran desenvolupar i exhibir els seus primers espectacles en un entorn professionalitzat.
Segons detalla Maria Hervàs, actriu, productora i cofundadora de Teatre Nu, l’objectiu final del cicle és doble: “Per una banda, acompanyar i impulsar companyies de teatre emergents del territori, perquè puguin entrar en el panorama de les arts escèniques catalanes amb més facilitat. I per l’altra, donar visibilitat a les cinc sales privades de Catalunya situades fora de Barcelona”. Les cinc sales que formen part del projecte són el Teatre de l’Aurora (Igualada), La Mercantil (Balaguer), La Casa del Teatre Nu (Sant Martí de Tous), Sala La Planeta (Girona) i Sala Trono (Tarragona).
Aquesta aliança entre espais escènics ha estat clau per consolidar el projecte. “La clau de l’èxit és la unió de les cinc sales i la voluntat de treballar plegades per acompanyar aquestes joves companyies. I, per descomptat, sense l’impuls de la Generalitat, això no seria possible”, remarca Hervàs.
Una trajectòria en creixement
La valoració de les tres primeres edicions és molt positiva. El projecte ha donat veu i ha impulsat diverses companyies emergents de Catalunya, i gràcies al Pla d’Impuls ha experimentat un creixement notable, ja que ha passat de donar suport a una sola companyia en la primera edició a cinc per convocatòria.
Aquest augment, segons Hervàs, permet “acompanyar amb moltes més garanties les companyies i donar més visibilitat a les sales”. També destaquen la implicació de les companyies seleccionades fins ara, que han treballat intensament per presentar propostes sòlides i adaptar-se a la realitat dels cinc espais impulsors.
L’edició de 2025 va rebre més de 80 projectes presentats a través d’una convocatòria oberta, una xifra que consolida Estrena’t al Territori com una de les principals portes d’entrada al circuit teatral català per a creadors emergents de fora de Barcelona.
La resolució de les propostes seleccionades d’aquesta quarta edició es farà pública el pròxim 27 d’abril en una roda de premsa.
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Més d’un terç dels estrangers que compren pisos a Manresa són marroquins