Els infants d'I5 de l'escola Marta Mata de Vilanova del Camí busquen finançament per tenir parcs més inclusius
Un projecte escolar va fer veure als alumnes que els cartells dels parcs del poble no són inclusius, estan formulats amb afirmacions negatives i estan col·locats massa amunt pels nens
Els parcs infantils són perquè tots els infants hi puguin jugar i els cartells que hi ha en aquests espais haurien de transmetre informació comprensible per a tots els nens. Sota aquesta premissa neix el projecte "1.200 passes cap a la inclusió" que han impulsat els infants alumnes d'I5 de l'escola Marta Mata de Vilanova del Camí gràcies al treball per projectes que es duu a terme al centre.
Tal com detalla una de les tutores del curs, Mireia Puig, "va ser una iniciativa que van proposar els mateixos nens". El curs anterior havien fet un projecte on van analitzar els 19 parcs que hi ha al municipi i els infants "van detectar que els cartells no són inclusius". En el curs d'I5 de l'escola Marta Mata hi ha una alumna amb un trastorn de l'espectre autista molt sever que no es comunica verbalment, i ho fa a través de pictogrames.
Van ser justament aquests pictogrames el que els infants van trobar a faltar en la cartelleria dels parcs del seu poble. "De seguida van veure que ella no podria entendre el que hi posava", explica Puig. També descriu com els infants van veure que aquests cartells estaven sempre formulats amb afirmacions negatives com prohibicions i que estaven col·locats massa amunt perquè els nens els poguessin veure còmodament.
Durant l'execució del projecte una imatge d'un cartell d'un parc amb braille va arribar a l'escola i va ser quan es van decidir a fer realitat el projecte. Des del centre es va contactar amb la Fundació ONCE i ells "ens han ajudat molt a explicar què és el braille" i també van proporcionar a l'escola el contacte d'una empresa que es dedica a fer cartells amb braille.
El pressupost per dur a terme aquests cartells per a tots els parcs de Vilanova del Camí és de 1.200 euros, d'aquí neix el nom de la campanya de micromecenatge "1.200 passes cap a la inclusió" que disponible a través d'una plataforma digital especialitzada.
