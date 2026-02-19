Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mont-Àgora registra prop de 30.000 visites el 2025

L’equipament cultural de Santa Margarida de Montbui suma 270 nous usuaris i una mitjana de 116 visites diàries

Interior de la biblioteca Mont-Àgora

Interior de la biblioteca Mont-Àgora / Arxiu

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Igualada

La Biblioteca Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui ha rebut 29.996 persones al llarg del 2025, segons les dades fetes públiques pel mateix equipament. La xifra representa una mitjana de 116 visites diàries.

Durant aquest període, la biblioteca també ha incorporat 270 nous usuaris inscrits, fet que consolida el servei com un dels principals punts d’accés a la lectura, l’estudi i les activitats culturals al municipi.

Les dades posen de manifest l’ús continuat de l’equipament cultural situat a l’espai Mont-Àgora, que dona servei a la població de Santa Margarida de Montbui i al seu entorn. Amb prop de 30.000 accessos anuals, la biblioteca manté una activitat sostinguda al llarg de l’any, amb una afluència mitjana superior al centenar de persones al dia.

TEMES

