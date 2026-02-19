La Pobla de Claramunt actua en 699 metres del riu Anoia i la riera de Carme per retirar espècies invasores
Els treballs, amb un pressupost de 75.163 euros, es faran durant tres setmanes i estan subvencionats majoritàriament per l’Agència Catalana de l’Aigua
Regió7
L’Ajuntament de La Pobla de Claramunt ha iniciat aquesta setmana treballs de millora en diversos trams de la llera del riu Anoia i de la riera de Carme al seu pas pel nucli urbà. L’actuació afecta un total de 699 metres: 548 corresponents al riu Anoia i 151 a la riera de Carme i a la zona de confluència entre tots dos cursos d’aigua.
L’objectiu principal és retirar espècies al·lòctones invasores presents a l’entorn fluvial, com la canya (Arundo donax) i l’ailant (Ailantus altissima), i afavorir la recuperació ambiental d’aquest tram urbà del riu. Segons el consistori, la presència d’aquestes espècies dificulta el desenvolupament de la vegetació autòctona i altera l’equilibri ecològic de la zona.
Els treballs inclouen la desbrossada selectiva de canya per facilitar l’accés d’operaris i maquinària en una superfície màxima de 2.500 metres quadrats, així com l’eliminació d’aquesta espècie en punts d’accés difícil, esculleres i marges amb problemes d’estabilitat. També es retiraran peus arboris d’altres espècies invasores.
Un cop finalitzades les tasques d’eliminació, es preveu sembrar llavors d’herbàcies autòctones en les zones afectades pel moviment de terres per reduir el risc d’erosió i afavorir la regeneració natural de l’espai fluvial.
L’àmbit d’actuació es troba dins d’una àrea d’interès faunístic i florístic, propera a l’Espai Natural Protegit de les Valls de l’Anoia, fet que, segons l’Ajuntament, contribueix a la millora de la qualitat ecològica i a la conservació de la biodiversitat local.
Les obres es faran seguint les directrius de l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i tenen un termini màxim d’execució de tres setmanes, amb previsió que finalitzin a finals de març. El pressupost total és de 75.163 euros, dels quals 62.118,64 euros provenen d’una subvenció de l’ACA i 13.044,92 euros són aportats amb fons municipals.
