La Biblioteca Central d’Igualada estrena el préstec de jocs de taula amb un taller sobre jocs d’arreu del món
La sessió tindrà lloc a les 11 del matí, a l’Espai Jove, i serà conduïda per l’especialista Christophe Beaufumé
Regió7
Igualada
La Biblioteca Central d’Igualada estrena aquest mes de febrer un nou espai de jocs de taula a la Sala Jove amb una trentena de jocs adquirits gràcies a una subvenció del Servei de Biblioteques de la Generalitat. Aquests jocs es podran deixar en préstec a les famílies.
Per inaugurar aquesta nova col·lecció dissabte, dia 21 de febrer, s’encetarà el cicle Jugar a la Biblioteca amb el taller familiar Un món de jocs. La sessió tindrà lloc a les 11 del matí, a l’Espai Jove, i serà conduïda per l’especialista Christophe Beaufumé, a partir del llibre Un món de jocs d’Oriol Comas, per descobrir jocs tradicionals d’arreu del món.
