La Biblioteca Central d’Igualada estrena el préstec de jocs de taula amb un taller sobre jocs d’arreu del món

La Biblioteca Central d’Igualada estrena aquest mes de febrer un nou espai de jocs de taula a la Sala Jove amb una trentena de jocs adquirits gràcies a una subvenció del Servei de Biblioteques de la Generalitat. Aquests jocs es podran deixar en préstec a les famílies.

Per inaugurar aquesta nova col·lecció dissabte, dia 21 de febrer, s’encetarà el cicle Jugar a la Biblioteca amb el taller familiar Un món de jocs. La sessió tindrà lloc a les 11 del matí, a l’Espai Jove, i serà conduïda per l’especialista Christophe Beaufumé, a partir del llibre Un món de jocs d’Oriol Comas, per descobrir jocs tradicionals d’arreu del món.

