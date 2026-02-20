Castellolí bat rècords i supera els 100 inscrits en la 6a Copa Catalana de Pumptrack
La victòria de Laia Cobo i Sergi Coca i el creixement del Mini Pumptrack Kids marquen la jornada
Regió7
Més d’un centenar de participants han donat el tret de sortida a la sisena edició de la Copa Catalana de Pumptrack amb la prova inaugural disputada aquest cap de setmana a Castellolí. El circuit de l’Anoia, pioner en l’organització d’una prova federada d’aquesta disciplina, consolida així el municipi com a referent del pumptrack català, una disciplina en ple creixement. La competició ha estat organitzada per l’Associació Esportiva A Tot i Amb Tot (ATIAT), amb el suport de l’Ajuntament de Castellolí i la Federació Catalana de Ciclisme.
En l’àmbit esportiu, la prova s’ha resolt amb la victòria scratch de l’elit Sergi Coca (Track Team Club Ciclista Bellpuig), que va marcar el millor temps de la jornada. El podi el van completar l’infantil Albert Sala (EC Juneda Garrigues) i el júnior David Montoto (BMX Terrassa Club), segon i tercer respectivament. En categoria femenina, la cadet Laia Cobo (Sant Andreu Barca Moto Club) va signar el millor registre i es va adjudicar la primera victòria de la temporada.
Més enllà de les categories Open, la jornada també va incloure el Mini Pumptrack Kids, prova puntuable per a participants fins als 12 anys, amb una elevada participació que evidencia la base i el futur de la disciplina. Cal destacar també la meritòria segona posició del castellolinenc Manel Escoda en la categoria màster 40 masculí, un resultat especialment celebrat al municipi.
El president d’ATIAT, Jordi Casablanca i Alfaro, veí de Castellolí, ha destacat la bona acollida de la jornada: “Estem molt contents d’organitzar ja la 6a edició de la Copa Catalana de Pumptrack amb un rècord de participació, situant Castellolí un cop més com a epicentre català del pumptrack". Afegia que tot li venia de nou dient que "mai ens hauríem imaginat un creixement tan destacat, tant pel nivell tècnic com per l’acceptació d’aquesta nova disciplina. És un honor comptar sempre amb el suport de Castellolí, això és un reflex de totes les persones que n'han format part”.
En represebtació de l’Ajuntament de Castellolí, el regidor d’Esports i Joventut, Eduard Burgès, ha afirmat que ha estat un gran dia, amb un ambient molt festiu i familiar. "Volem destacar la gran participació de nens i nenes en aquesta disciplina que va clarament en augment. És un orgull que Castellolí fos pioner amb l’organització del primer campionat de pumptrack i que ara, en la sisena edició, s’hagin superat els 100 inscrits”.
La Copa Catalana de Pumptrack continuarà el proper 1 de març a Falset. El calendari d’enguany inclou sis proves puntuables, seguides d’una Lliga Catalana amb set cites més i el Campionat de Catalunya, que configuraran el Rànquing Català de Pumptrack 2026.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca
- L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se