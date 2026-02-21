La Biblioteca Central d’Igualada estrena el préstec de jocs de taula amb un taller que reivindica el joc com a cultura
La iniciativa, impulsada per la bibliotecària Eva Sabaté, posa en circulació una trentena de jocs i arrenca amb una sessió dedicada als jocs tradicionals d’arreu del món
La Biblioteca Central d’Igualada amplia des d’aquest febrer els seus serveis amb la incorporació del préstec de jocs de taula, un nou fons ubicat a la Sala Jove que inclou una trentena de propostes adquirides gràcies a una subvenció del Servei de Biblioteques de la Generalitat. El projecte ha estat coordinat per la bibliotecària Eva Sabaté, que ha liderat la selecció dels jocs i la posada en marxa del servei amb la voluntat de reforçar la biblioteca com a espai de trobada familiar.
L’estrena s’ha fet aquest dissabte al matí amb el taller familiar Un món de jocs, conduït per Christophe Beaufumé, especialista francès en cultura lúdica establert a Igualada, que fa anys que imparteix tallers sobre jocs de taula i que ha traduït al francès l’obra d’Oriol Comas i Coma en què es basa la sessió. Davant d’una sala amb infants i famílies, l’expert ha obert la sessió amb una declaració d’intencions: “No deixeu mai de jugar i mai us fareu adults”.
El nou servei permetrà a les famílies endur-se els jocs a casa amb el carnet de biblioteca. “És un primer repte”, admet el treballador de l’equipament Ferran Duran, que destaca que la iniciativa neix de l’impuls de la seva companya. “Esperem que la ciutat respongui i que el servei tingui recorregut”. Segons explica, la proposta també sorgeix arran d’alguns comentaris d’usuaris i del fet que altres biblioteques ja disposen de jocs en préstec. “Havíem rebut algun comentari i vam decidir provar-ho, a veure si també dona fruit aquí a Igualada”.
Un viatge pels orígens del joc
El taller inaugural s’ha basat en el llibre Un món de jocs, de l’expert en cultura lúdica Oriol Comas i Coma, obra de referència sobre la història dels jocs de taula. Beaufumé n’ha traduït la versió francesa i actualment treballa en un segon volum. Durant la sessió, ha explicat que el llibre classifica els jocs en tres grans blocs: els grans jocs tradicionals com el go, els escacs o la mancala —d’origen africà—; els jocs universals fins al segle XIX, i els primers jocs impresos sorgits amb la cromolitografia.
“El llibre explica no només com es juga, sinó per què juguem”, explica l’especialista, que remarca també el valor pedagògic de les propostes. “Classifiquem els jocs segons el que desenvolupen, si treballen la lògica, la punteria o altres habilitats”, afegeix.
L’activitat ha combinat explicació i pràctica. Els infants han pogut conèixer jocs d’arreu del món i aprendre a fabricar els seus propis taulers i fitxes amb materials senzills, recuperant propostes tradicionals com els patacons. L’objectiu, segons el conductor del taller, és demostrar que es pot jugar amb recursos quotidians i que el joc forma part del patrimoni cultural de la humanitat.
Amb aquesta nova línia de préstec, la Biblioteca Central d’Igualada amplia la seva oferta més enllà dels llibres i materials audiovisuals i consolida el joc de taula com una eina d’aprenentatge, creativitat i convivència familiar. El servei ja és operatiu i s’adreça especialment a famílies amb infants i joves.
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa