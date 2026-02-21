Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Mor un motorista després d'accidentar-se a Calonge de Segarra, a l'Anoia

El sinistre s'ha produït a la B-300 i es tracta de la tercera víctima mortal de trànsit en les últimes 24 hores

Pla de detall del lateral d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Pla de detall del lateral d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / Albert Segura Lorrio (ACN)

ACN

Calonge de Segarra

Un motorista ha mort aquest dissabte al migdia després d'accidentar-se a la B-300 a Calonge de Segarra (Anoia), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut poc abans de les 13.00 hores al quilòmetre 4 de la B-300, entre Calaf i Súria. Es tracta de la tercera víctima mortal de trànsit en les últimes 24 hores a Catalunya. Els altres dos accidents mortals es van produir ahir divendres a la nit a la BV-2041 a Gavà (Baix Llobregat) i a la C-26 a Artesa de Segre (Noguera). En el cas de Gavà, un motorista menor d'edat veí de Viladecans va perdre la vida en un xoc frontal amb un turisme. I a Artesa de Segre, una conductora de 36 anys veïna de Mollerussa va morir en una topada frontal amb un tot terreny.

El motorista accidentat a Calonge de Segarra ha caigut sol a la via i ha perdut la vida. Arran del sinistre, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i una dotació terrestre i un helicòpter dels Bombers de la Generalitat, amb personal del GRAE i un metge del SEM.

Notícies relacionades

13 morts a les carreteres catalanes, set dels quals motoristes

Des de principi d’any, tretze persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, set de les quals eren motoristes, col·lectiu que acumula més sinistralitat. Entre les víctimes mortals també hi ha un ciclista i una vianant.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
  2. Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
  3. Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
  4. Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
  5. Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
  6. Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
  7. Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
  8. Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa

Mor un motorista després d'accidentar-se a Calonge de Segarra, a l'Anoia

Mor un motorista després d'accidentar-se a Calonge de Segarra, a l'Anoia

L'Hospital de Cerdanya rep un premi per la cooperació fronterera

L'Hospital de Cerdanya rep un premi per la cooperació fronterera

Manel Camp i Carles Cases passegen una complicitat il·limitada al Kursaal

Manel Camp i Carles Cases passegen una complicitat il·limitada al Kursaal

El Govern demana a Junqueras que reconsideri la seva negativa als pressupostos: «El país no pot esperar»

El Govern demana a Junqueras que reconsideri la seva negativa als pressupostos: «El país no pot esperar»

ERC rebutja negociar els pressupostos d’Illa per no veure prou garanties de Sánchez amb l’IRPF

ERC rebutja negociar els pressupostos d’Illa per no veure prou garanties de Sánchez amb l’IRPF

Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos

Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos

¿Com queden els aranzels de Trump? Preguntes i respostes després del veto del Suprem dels EUA

¿Com queden els aranzels de Trump? Preguntes i respostes després del veto del Suprem dels EUA

El maratonià Delfí Vilaseca ha presentat el seu llibre solidari a Berga

El maratonià Delfí Vilaseca ha presentat el seu llibre solidari a Berga
Tracking Pixel Contents