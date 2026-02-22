Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un incendi de matinada calcina un cotxe a Castellfollit de Riubregós

Els Bombers han actuat amb una dotació per extingir el foc que ha afectat completament un cotxe aparcat i n’afecta un altre

Els bombers treballant en l'incendi

Els bombers treballant en l'incendi / Bombers de la Generalitat

N.L

Manresa

Un incendi de vehicle s’ha declarat aquesta matinada al carrer Raval de Castellfollit de Riubregós, a l'Anoia. L’avís s’ha rebut cap a les sis del matí quan un turisme estacionat ha començat a cremar.

Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat, que ha treballat per sufocar les flames. El foc ha calcinat completament el vehicle afectat i també ha provocat danys al cotxe aparcat just al davant, segons ha informat el cos d’emergències. L’incendi no ha deixat cap ferit.

