Un incendi de matinada calcina un cotxe a Castellfollit de Riubregós
Els Bombers han actuat amb una dotació per extingir el foc que ha afectat completament un cotxe aparcat i n’afecta un altre
N.L
Manresa
Un incendi de vehicle s’ha declarat aquesta matinada al carrer Raval de Castellfollit de Riubregós, a l'Anoia. L’avís s’ha rebut cap a les sis del matí quan un turisme estacionat ha començat a cremar.
Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat, que ha treballat per sufocar les flames. El foc ha calcinat completament el vehicle afectat i també ha provocat danys al cotxe aparcat just al davant, segons ha informat el cos d’emergències. L’incendi no ha deixat cap ferit.
