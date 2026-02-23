Castellolí aporta més de 2.200 quilos de roba per reciclar als contenidors
S'han recollit 3,31kg per habitant i any, una dada que queda per sobre de la mitjana catalana, que és 2.35 kg per habitant i any
Regió7
Els veïns de Castellolí han aportat 2.224 kg de roba en desús als contenidors taronges Solidança/Roba Amiga repartits arreu del municipi. A partir de la recollida de roba en desús s’ha evitat 18.370 kg d’emissions de CO2 a l’atmosfera, evitant que la roba es converteixi en rebuig i fomentant l’economia circular amb valor social.
El gest de dipositar roba als contenidors de Solidança / Roba Amiga, ha permès assolir fites ambientals, recollint 3,31kg per habitant i any, una bona dada que queda per sobre de la mitjana catalana (2.35 kg per habitant i any), segons han explicat fonts del mateix consistori.
El projecte Roba Amiga es basa en un model d’economia circular amb alt impacte social. Les persones contractades mitjançant itineraris d’inserció accedeixen a una ocupació regulada per la Llei d’Empreses d’Inserció, amb contractes estables que permeten recuperar hàbits laborals i adquirir experiència per accedir al mercat laboral ordinari. Aquest cicle garanteix que un cop la persona treballadora fa el salt al mercat de treball convencional, el seu lloc sigui ocupat per una altra persona en risc d’exclusió social, promovent un impacte social sostenible.
Solidança, juntament amb Castellolí, continuen compromeses en l’impuls de la gestió del tèxtil aportant una correcta gestió i apostant per l’economia circular a través de la reutilització així com seguir enfocada en l’economia social a través de la inserció sociolaboral.
Dificultats i crisi en el sector del residu tèxtil
L’any 2025, les entitats de la cooperativa Roba Amiga s’han trobat en una situació crítica degut a una saturació dels mercats de segona mà locals i internacionals, que ha posat en risc el finançament de la gestió del residu tèxtil i de la qual ha alertat a la ciutadania i a les institucions en una carta oberta a la ciutadania enviada a premsa el passat octubre, i en la que es fa referència a la tempesta perfecta: excés de roba al mercat, caiguda de preus, costos creixents i retards normatius.
El sector del residu tèxtil es troba en un canvi de paradigma que va iniciar amb l’any 2025. Amb la nova Llei 07/2022 de gestió de residus i sòls contaminants, en la qual es van marcar reptes en la gestió del residu textil que encara avui dia no s’estan aplicant, el que ha suposat una situació de canvi de paradigma del sector i una crisi de les entitats que gestionen aquest residu.
L’aposta de Solidança/Roba Amiga no només consisteix en una tasca i compromís ambiental, sinó també en l’acompanyament individualitzat i holístic de la persona a través del seguiment d’itineraris d’inserció sociolaboral per a persones en situació de vulnerabilitat social de l’entorn.
"Aquestes contractacions permeten l’adquisició d’hàbits laborals i capacitats tècniques que les acosten al món laboral a través de llocs de treball vinculats a la gestió dels residus", han explicat des de l'empresa de recollida de la roba usada. L’acció social es complementa amb una oferta de formacions professionalitzadores per a persones en situació d’atur de l’entorn i amb campanyes de sensibilització ambiental a la ciutadania i a centres escolars.
