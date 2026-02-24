Fem Pobla demana que l'Ajuntament demani informació sobre el pas d'una línia de molt alta tensió
Regió7
Fem Pobla ha registrat una instància a l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt per demanar que el consistori encapçali una presentació pública i oberta de l’avantprojecte de la nova línia aèria d’alta tensió (110 kV) que pot afectar el municipi i que l'acte compti amb la participació del Consell Comarcal de l’Anoia i de la Delegació del Govern de la Generalitat.
El grup de Fem Pobla explica que segons la documentació del projecte, la línia té origen a la Subestació "Santa Margarida" i, a través de 35 alineacions i 84 suports, arribaria a la subestació "Pierola". La longitud total prevista és de 22.565,65 metres i el traçat passaria pels termes municipals de Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Piera, Els Hostalets de Pierola i Masquefa, a la comarca de l'Anoia.
La formació subratlla que amb aquesta acció es passa "de la comunicació a xarxes a la petició formal", amb l’objectiu de garantir transparència, informació clara i participació efectiva del veïnat dins del termini administratiu vigent.
"El nostre paper és estar pendents del que afecta el conjunt del municipi i demanar que la informació arribi a tothom de manera ordenada i verificable. Quan hi ha una infraestructura d’aquesta envergadura, l’Ajuntament ha de ser el punt de trobada: informar, ordenar el debat i facilitar que el veïnat pugui exercir els seus drets amb rigor i en temps útil", assenyala el portaveu de Fem Pobla, Abel Martos Rozas.
Fem Pobla recorda que l’any 2022, encara sense representació al consistori, ja va impulsar una trobada informativa sobre línies d’alta tensió amb l’objectiu que el veïnat disposés d’informació. "Ara, amb un nou tràmit obert, creiem que és l’Ajuntament qui ha de liderar i coordinar aquesta informació de manera oficial i amb totes les administracions implicades", afegeix Martos.
La instància presentada demana la convocatòria urgent d’una sessió informativa pública amb documentació i traçat a la vista i l’habilitació d’un punt d’atenció municipal per orientar el veïnat sobre el procediment i la participació, incloent-hi la possibilitat de presentar al·legacions dins termini.
Fem Pobla conclou que, en un assumpte d’aquesta transcendència, cal actuar amb coordinació institucional i amb vocació d’unitat: "Això no va de partidismes. Va de defensar l’interès general, el territori i el dret del veïnat a estar informat i participar", afirma Martos.
