El millor producte trufat de Catalunya és a Sant Martí Sesgueioles
El donegal trufat amb tòfona de la xarcuteria anoienca Ca La Maria va ser seleccionat guanyador entre dotze opcions del certàmen de productes trufats Trufforum de Vic per la bona integració de la tòfona al producte càrni
La carnisseria Ca La Maria, de Sant Martí Sesgueioles, ha estat reconeguda amb el premi al millor producte trufat de Catalunya al Trufforum de Vic gràcies al seu Donegal trufat, una elaboració que ha situat aquest petit municipi de l’Alta Segarra en el mapa gastronòmic de Catalunya. El guardó, que distingeix la qualitat i la innovació en productes elaborats amb tòfona, ha suposat un punt d’inflexió per als germans Joan i Carles Prat, que han vist com el seu treball artesanal despertava l’interès de nous clients i reforçava el vincle amb els de sempre.
"Al cap d’uns dies del premi, començava a entrar gent només per això. És quan penses que has fet alguna cosa important", expliquen des de darrere el taulell. El reconeixement ha tingut un impacte immediat, però també ha servit per reivindicar una feina feta amb discreció durant anys.
Nascut d’un repte
El Donegal trufat va ser concebut amb un objectiu clar: participar en el Trufforum. La proposta va arribar a través d’un productor local de tòfona que els va animar a crear un producte per al concurs. "Ens vam dir que havíem de fer un bon embotit trufat i vam començar a fer proves", recorden.
La dificultat principal era tècnica. La tòfona perd el seu aroma amb la calor, i el Donegal, un embotit tradicional elaborat amb espatlla i cansalada de porc, es cou en caldera. "Ho provàvem i no funcionava. Estàvem desesperats i a punt de deixar-ho", admeten.
Després de molts intents, van trobar la manera. Una tècnica pròpia, desenvolupada a base d’experiència i intuïció, els va permetre integrar la tòfona sense perdre’n l’essència. El resultat és un embotit elaborat amb tòfona, sal i pebre, sense conservants ni colorants. «Intentem no afegir res innecessari. Que el producte parli per si sol», expliquen.
Des de sempre
Per als germans Prat, la carnisseria forma part de la seva vida des de sempre. Els seus pares van iniciar el negoci familiar l’any 1991, i abans, a casa dels avis, ja participaven en l’elaboració d’embotits durant la matança del porc. Aquell aprenentatge ha marcat la seva manera d’entendre l’ofici.
Fa sis anys van assumir la carnisseria de Sant Martí Sesgueioles, començant una nova etapa. El Joan es dedica principalment a la producció, mentre que el Carles gestiona la relació amb restaurants i distribuïdors. Actualment, treballen amb prop de 60 establiments de restauració, una xarxa construïda amb els anys.
"És una feina de constància i confiança", segons consideren Joan i Carles. Els restauradors confien en el seu criteri i en la qualitat dels seus productes, una relació que es manté gràcies al tracte directe i a l’exigència diària.
El premi ha tingut un impacte immediat a la carnisseria Ca La Maria, tant en vendes com en reconeixement. Però, sobretot, ha reforçat la seva confiança. "Et fa creure més en el que fas. És un impuls per continuar", expliquen. També ha servit per reivindicar la feina dels petits obradors i el valor de l’ofici. En un sector cada vegada més competitiu, el reconeixement d’un producte elaborat en un municipi petit i de forma artesanal té un significat especial.
Els germans Prat ja pensen en nous reptes i en futurs concursos ara que han vist la rebuda que ha tingut el premi per part dels seus clients. Ho fan amb la mateixa actitud que els ha portat fins aquí: treball constant, respecte pel producte i voluntat de millorar.
