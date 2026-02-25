L’Ajuntament d’Igualada i TIC Anoia inicien un estudi conjunt per fer una aposta estratègica per la IA a la ciutat
L'Ajuntament d'Igualada, amb la col·laboració de TIC Anoia, impulsa un estudi per aplicar la intel·ligència artificial a la ciutat, amb l'objectiu de millorar la vida dels ciutadans i les empreses
Regió7
L’Ajuntament d’Igualada i l’associació TIC Anoia han anunciat avui l’inici d’un estudi conjunt per promoure la implantació de la intel·ligència artificial (IA) a la ciutat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i reforçar la competitivitat de les empreses locals.
En una roda de premsa celebrada aquest dimecres, han participat el regidor de Mobilitat i Entitats, Miquel Vives, la regidora d’Innovació, Patrícia Illa, i el president de TIC Anoia, Jaume Balcells. Segons els responsables municipals, Igualada vol liderar l’aposta per aquesta tecnologia per transformar l’administració pública i el teixit productiu del territori.
El pla estratègic es centra en dos eixos principals. D’una banda, identificar projectes que millorin la vida dels ciutadans en àmbits com la mobilitat intel·ligent, la gestió de la neteja, la salut, l’esport i el benestar mediambiental. De l’altra, impulsar la competitivitat empresarial, garantint que les empreses locals disposin de les eines tecnològiques necessàries per liderar els seus sectors.
Miquel Vives ha comparat la iniciativa amb un “salt tecnològic similar al que Igualada va viure a principis del segle XX amb la introducció dels bombos a les adoberies”, i ha destacat que la col·laboració amb TIC Anoia és clau per fer realitat aquest projecte. Segons dades de la Generalitat de Catalunya, Igualada és el tercer hub més important del país pel que fa al nombre d’empreses del sector TIC, un avantatge que es veu reforçat per la presència del Campus de la Universitat de Lleida (UdL) a la ciutat.
Per la seva banda, Jaume Balcells ha remarcat la importància de la col·laboració publicoprivada i ha subratllat que la tecnologia permet avui que “les aplicacions escoltin i actuïn de manera autònoma”, facilitant respostes més ràpides i eficients a la ciutadania.
Durant la presentació, Patrícia Illa ha destacat exemples d’aplicacions pràctiques de la IA, com les càmeres instal·lades al complex esportiu Les Comes que permeten la retransmissió autònoma de partits. A més, ha confirmat que s’estan organitzant sessions amb experts, inclòs el director d’innovació de la Mobile World Capital, per definir els reptes futurs i assegurar que els projectes beneficiïn la ciutat.
La regidora també ha subratllat la importància de fomentar les vocacions STEAM, especialment entre les noies, per garantir que el talent local pugui cobrir la demanda de perfils professionals qualificats a la comarca. Un cop definits els projectes concrets, l’Ajuntament buscarà finançament extern per tirar-los endavant.
