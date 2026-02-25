Diari d'Igualada estrena canal a WhatsApp
La crònica local de d'Anoia de Regió7, que va tancar el gener amb 91.600 lectors digitals, fa ara el salt a l'aplicació de missatgeria
Regió7 acaba de posar en marxa una nova manera d'apropar la informació del Diari d'Igualada als lectors: un canal de WhatsApp que recull les notícies més recents de la comarca i envia alertes si l'usuari ho vol. És gratuït i s'hi pot accedir a través d'aquest enllaç.
La crònica local de l'Anoia de Regió7 va tancar el mes de gener amb rècord d'audiència, 91.637 usuaris únics que la mantenen com un dels referents informatius de la comarca. Ara, amb aquest nou canal de WhatsApp, el diari vol fer un pas més i facilitar que la informació d'interès per als anoiencs circuli i es comparteixi a través de la xarxa de missatgeria de Meta.
Fins ara, Regió7 ja tenia un canal de WhatsApp general -amb prop de 7.000 seguidors- i ara, n'ha creat un d'específic per a l'Anoia, igual que ha fet per al Berguedà, el Moianès i la Cerdanya.
Com apuntar-se al canal de l'Anoia de Regió7
Els canals de WhatsApp estan separats dels xats i dels grups i són totalment privats: els teus contactes no poden veure a qui segueixes, el teu nom no apareix enlloc i el teu número de telèfon sempre queda ocult. Per rebre les notícies del Diari d'Igualada cal accedir amb el mòbil a aquest enllaç. Un cop a dins, prémer el botó “seguir” i activar les notificacions per no perdre's ni una notícia de les que s'envien.
Per aquelles persones que fan servir WhatsApp Web, el procés és similar, amb la diferència que hi ha una primera pantalla on cal prémer sobre el botó "Obrir WhatsApp Web".
També a X
A la xarxa social X, Diari d'Igualada també té perfil propi, @diaridigualada, amb més de 2.500 seguidors. Una opció més per accedir als continguts de l'edició digital o a la de paper, que es pot trobar cada últim dijous de mes al quiosc amb tota l'actualitat d'Igualada i de l'Anoia.
