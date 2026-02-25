Frustren dos intents d'ocupació al mateix immoble a Igualada
La Policia Local va evitar un intent dissabte i un altre diumenge
E.F.B.
Igualada
La Policia Local d'Igualada va frustrar aquest cap de setmana dos intents d'ocupació al mateix immoble del centre.
L'un va ser dissabte i l'altre diumenge. Els agents no van trobar al lloc els autors dels intents, però sí les eines per forçar els panys. Un cop inspeccionat l'immoble, la Policia Local va assegurar la zona i van avisar la propietat perquè previngui futurs accessos.
