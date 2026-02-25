Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El grup socialista d'Igualada té 10 accions prioritàries per a la ciutat

El regidors, a l'oposició, consideren que l'Ajuntament ha malgastat diners en la reforma de rotondes a les Comes

Els regidors del grup socialista Igualada Som-hi / ISH

Regió7

Igualada

El grup municipal del PSC (Igualada Som-hi) ha definit deu accions per millorar temes urbanístics de la ciutat. Els socialistes critiquen que l’Ajuntament, en les darreres setmanes, posat sobre de la taula a quins 10 àmbits hauria destinat els diners “mal gastats” amb les rotondes de les Comes després que la setmana passada denunciés com el govern de Marc Castells s’està dedicant a desfer-les per tornar-les a fer, quan ja feien la seva funció i ja estaven enjardinades.

El cap del grup socialista a l’Ajuntament, Jordi Cuadras, afirma que «reclamem recuperar la Igualada de les coses importants. El govern de Marc Castells, després de 15 anys, ha acabat les idees i sembla que no sap que gastar els diners que són de tots els igualadins i les igualadines i l’episodi de les rotondes de les Comes és l’exemple més clar d’això. Igualada necessita un canvi i mentre no arribi, aportem un llistat de les prioritats no ateses de la nostra ciutat on, amb seny i rigor, reclamem invertir els diners públics».

El grup socialista va presentar aquesta proposta en forma de decàleg i els 10 àmbits són els següents: als carrers del Molí Nou que estan sense asfalt ni clavegueram, als parcs infantils destrossats, a les polítiques d’habitatge, a arreglar les voreres en mal estat, a asfaltar els carrers fets malbé, a posar fi a les inundacions al Mirasol quan plou, a resoldre els problemes d’ordre i neteja del carrer Pau Muntadas, a què la ronda de Fàtima no sigui un Dragon Khan, a remodelar el Parc de l’Estació i a donar suport al comerç local.

Cuadras remarca que «el llistat podria seguir perquè les necessitats que hi ha en molts carrers i barris d’Igualada són moltes. Sempre hem defensat i defensarem que els diners públics han de ser per allò que és realment important i que han de servir per solucionar els problemes reals de la gent. Junts no té cap política de fons, de transformació o de canvi i es dedica a allò que és vistós com és plantar flors, però que no aporta un salt endavant per Igualada ni respon a les demandes dels veïns i veïnes».

El PSC considera que aquestes propostes que li fa al govern són fruit de fer una política a peu de carrer iescoltant els veïns. També tenen a disposició un canal de Whatsapp obert a tota la ciutadania per estar en contacte amb el grup municipal. n

