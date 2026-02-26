Un ajuntament de l’Anoia ajuda les famílies celíaques davant un sobrecost que frega els 1.000 euros l’any
Vilanova del Camí destina 10.000 euros a aquesta línia d’ajuts des de fa gairebé deu anys i beneficia una quarantena de famílies cada any
L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a famílies amb persones diagnosticades de malaltia celíaca, intolerància o al·lèrgia al gluten. La línia, dotada amb 10.000 euros del pressupost municipal, pot arribar fins als 800 euros anuals per unitat familiar, en funció del nombre de membres afectats.
Es tracta d’una iniciativa que el consistori impulsa des del 2017, coincidint amb l’arribada de l’alcaldessa Noemí Trucharte al govern municipal, i que s’ha consolidat amb una mitjana d’entre 35 i 40 famílies beneficiàries cada any. El 2025, per exemple, es van registrar 36 sol·licituds i es van concedir 35 ajuts.
“Sabem que no són grans quantitats, però per a moltes famílies és una ajuda real. Els productes sense gluten són molt més cars i és una despesa estructural que no pots evitar”, explica Trucharte. “Intentem ajudar una mica davant d’una situació que no depèn de la voluntat de ningú”.
Fins a 800 euros
L’import varia segons el nombre de persones afectades dins la llar: 200 euros anuals si hi ha un membre diagnosticat; 400 euros en cas de dos; 600 euros si en són tres; i un màxim de 800 euros quan hi ha quatre o més persones amb celiaquia o intolerància.
Segons dades de l’Associació Celíacs de Catalunya i la Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya (FACE), el sobrecost dels productes específics sense gluten pot arribar als 997,85 euros anuals per persona, gairebé 20,79 euros més per setmana respecte a una cistella convencional. Tot i una lleu reducció recent, la diferència continua sent significativa.
La malaltia celíaca afecta entre l’1% i el 2% de la població als països occidentals i es calcula que el 75% dels casos no estan diagnosticats. A més, el component genètic fa habitual que hi hagi més d’una persona afectada dins la mateixa família, multiplicant l’impacte econòmic.
Una mesura poc habitual
Actualment, segons l’Associació Celíacs de Catalunya i la FACE, no existeix una compensació econòmica estatal universal que cobreixi el sobrecost de la dieta sense gluten, que consisteix exclusivament a seguir una dieta estricta sense gluten durant tota la vida. Les entitats recorden que el debat per establir una ajuda directa continua pendent de desplegament. En aquest context, Vilanova del Camí es manté com un dels pocs municipis catalans amb una línia estable i específica d’ajuts.
“Ho recomanaria a altres ajuntaments. No és una partida desorbitada i té un impacte directe en la qualitat de vida dels veïns i veïnes”, defensa l’alcaldessa.
Les sol·licituds es poden presentar fins al 24 de març a les Oficines d’Atenció Ciutadana. El pagament es fa per transferència bancària i no cal justificar posteriorment la despesa.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Toni Elías fa el salt al món dels reality: participarà en la nova temporada de 'Supervivientes
- Quan el Prat de Cadí era un estany: un estudi reconstrueix el paisatge glacial de la Cerdanya