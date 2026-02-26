La Campa de Calaf, cinquena terminal de mercaderies catalana
La Unió Empresarial de l’Anoia i la Cambra de Comerç de Manresa donen suport a la iniciativa, així com les empreses del territori
El moll ferroviari de la Campa de Calaf es convertirà en la cinquena terminal per a mercaderies de Catalunya. La infraestructura que construeix el grup Transoci-Áreas té el suport de la Unió Empresarial de l’Anoia i de la Cambra de Comerç de Manresa i Pimec després que el Pla Estratègic d’infraestructures 2025-2050 no n’ubiqués cap a la Catalunya central. El representant de Transoci-Áreas, Jordi Caballol, està convençut que "en deu anys, la meitat del transport que hi farem serà de cotxes i l’altre meitat de mercaderies", segons assegura al Diari d’Igualada.
Les obres per a la nova terminal al polígon de les Garrigues de Calaf van començar el novembre de l’any passat i haurien d’estar acabades a finals del mes de març, data de venciment de la subvenció de 3,9 milions d’euros atorgats pels fons Next Generation de la Unió Europea (UE) a través del ministeri de Transports. "Les pluges ens han retardat, però arribarem a temps per justificar-les", afirma Caballol. L’entrada en funcionament dependrà de les proves que faci Adif durant el mes de maig "però, si tot va bé, a partir de juny ja hauríem de poder operar".
La previsió és que arribin a la Campa de Calaf dos trens diaris des de la fàbrica de la Seat a Martorell i, "de moment, un a la setmana d’Ebro. Però, ja ens han confirmat que aviat en seran tres de setmanals", revela Jordi Caballol. No són les úniques empreses automobilístiques que hi estan interessades.
Molta demanda
La situació estratègica al bell mig de Catalunya i la connexió de la xarxa d’Adif amb els eixos ferroviaris cap a l’interior de la península, la frontera francesa i els ports de Barcelona i Tarragona fan que la infraestructura sigui altament atractiva. "La qüestió ara és disposar de prou espai per absorbir tota la demanda que tenim", lamenta.
Tot i que hi ha terrenys al voltant que els permetrien créixer, l’ampliació està pendent del desenvolupament urbanístic.
Més de 200.000 cotxes
Campa d’Autoflotas, integrada al Grup Transoci-Áreas, mou més de 200.000 cotxes, l’any. En t’e 32.000 emmagatzemats, la meitat els té a Calaf. Amb la capacitat esgotada, el seu responsable explica que "hem hagut de llogar espais a la Granyanella i a Sant Guim de Freixenet", on hi tenen 4.000 i 1.200 cotxes, respectivament. La resta de flota la tenen a Madrid, amb uns 8.000, i a Sevilla, amb uns 4.000. L’empresa dona feina de manera directa i indirecta a 250 treballadors, 150 dels quals al municipi de Calaf.
L’entrada en funcionament del moll ferroviari disminuirà de manera substancial el nombre de camions que diàriament arriben a Calaf. "Un tren de 450 metres transporta uns 180 cotxes de mitjana, l’equivalent a 25 camions", explica Caballol. El moll permet l’entrada de combois de fins a 750 metres. "El benefici, en termes de disminució de trànsit i emissions de gasos contaminants, es veu de seguida però, la disminució dels costos de transport, també és clara", afegeix.
El cost total de l’obra serà de 12,5 milions d’euros. A més de la subvenció de 3,9 milions del ministeri de Transports, l’Institut Català de Finances els va atorgar un préstec de 9,55 milions d’euros. La resta la cobreixen amb fons propis.
Suports patronals
"El primer que cal fer és felicitar-los per l’empenta i la valentia d’afrontar una inversió com aquesta", afirma el president de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), Joan Mateu, al Diari d’Igualada. "És la primera terminal ferroviària que es construeix a Catalunya en els últims trenta anys, i amb capital privat", destaca.
La UEA ha donat suport a Transoci-Áreas, d’ençà que a partir de l’any 2015 es va reprendre el projecte. També s’hi ha interessat Pimec Catalunya i la Cambra de Comerç de Manresa, després que el juliol de l’any passat la Generalitat presentés el seu Pla Estratègic d’infraestructures 2025-2050.
En el document que porta per títol Construir la Catalunya 2050 es preveuen quatre terminals ferroviàries per al transport de mercaderies, a la Plana de Lleida, a l’Empordà, al Penedès i a les Terres de l’Ebre. Dit d’una altra manera, cap a la Catalunya central.
El president de Pimec i vocal de la Cambra de Comerç de Manresa, Esteve Pintó, explica en declaracions a aquest diari que "ens vam plantejar construir-ne una aprofitant la via dels Ferrocarrils que hi ha en desús a Sallent", però que van acabar descartant aquesta opció. Hi havia dubtes sobre la capacitat de l’ampla de la via i la dimensió dels túnels per fer-hi passar trens de mercaderies. "A més, només podríem arribar fins al port de Barcelona", afegeix el president de Pimec. "El moll de Calaf és un fet real, té terrenys al voltant per créixer i veiem que pot ser l’estació intermodal de la Catalunya Central", valora Pintó.
"No calen gaire dades, és qüestió de sentit comú"
Tant Joan Mateu com Esteve Pintó subratllen la importància de disposar d’un «port sec» a la Catalunya central. «És una inversió per al territori que ens permetrà enviar les mercaderies cap a Espanya i Europa», assegura el president de la UEA, per a qui el benefici és triple. «Ens permetrà disminuir els costos logístics, de manera que les empreses serem més competitives, baixarem la petjada de carboni i descongestionarem tant l’A2 com l’AP7», explica.
Ni la UEA, ni la Cambra de Comerç han fet cap sondeig sobre el nombre d’empreses que estarien interessades a enviar les seves mercaderies a través de la terminal ferroviària de Calaf. «Però, tampoc calen gaire dades, és una qüestió de sentit comú», assegura Mateu. «L’Anoia és una comarca altament industrial, amb un VAB del 32 per cent, superior al 20 per cent de mitjana que té el conjunt de Catalunya. L’aprofitarem, segur». La plataforma que es construeix només permetrà transportar cotxes. «Però, adaptar-la no serà cap problema, la inversió grossa ja està feta», explica Caballol qui augura que «en deu anys, la meitat del transport serà de cotxes i l’altra meitat d’altres mercaderies».
Una empresa calafina que valora «positivament» la construcció del moll ferroviari és Maquinària Agrícola Solà. La seva directora general, Ginevra Solà, recorda que l’empresa fundada pel seu avi, «en els seus inicis, ja havia transportat les seves seves sembradores cap a Espanya a través del ferrocarril». «Ara, tot el transport el fem amb camió. Però, l’opció que s’obre és molt interessant i n’estudiarem la viabilitat», assegura.
De fet, la totalitat de les vendes de Maquinària Agrícola Solà són fora de Catalunya. «Depèn dels anys, ara devem estar en un 55 per cent a Espanya i 45 per cent a l’estranger però, normalment són meitat i meitat, i l’objectiu és incrementar l’exportació», explica Ginevra Solà.
«Ens vam instal·lar a Calaf l’any 2003, precisament, perquè hi teníem una via del tren i amb l’objectiu de construir-hi un moll ferroviari amb què transportar els cotxes», recorda Jordi Caballol. El projecte va rebre el permís d’Adif «però, amb la crisi del 2008, vam haver d’aturar-ho».
Des de llavors, Jordi Caballol, juntament amb el president del Consell d’Administració de Transoci-Áreas, Ricard Torras, no han desistit en el propòsit. El projecte el van reprendre a partir de l’any 2015. L’accident del tren Alvia del 24 de juliol al revolt d’A Grandeira, a Santiago de Compostela, en què hi va haver 79 morts i més de 140 ferits, va fer canviar les mesures de seguretat vigents fins llavors. «Abans d’aquell accident, ens deixaven entrar en revolt, després ja no. I vam haver de fer un projecte nou. Les mesures de seguretat que s’han hagut d’adoptar són gairebé tan cares com tota la infraestructura de les vies».
