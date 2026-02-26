Detinguts quatre homes per robar gent gran o malalta a l'aparcament del CAP de Piera amb el mètode de "la sembra"
Als detinguts se’ls atribueixen nou delictes de furt, un robatori amb violència i set delictes d’estafa, i acumulen gairebé 60 antecedents entre tots
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada van detenir el passat divendres, 13 de febrer, quatre homes d’entre 27 i 47 anys, com a presumptes autors de nou delictes de furt, un delicte de robatori amb violència, set delictes d’estafa i pertinença a grup criminal. Les detencions són el resultat d’una investigació iniciada el mes de maig del 2025 després de produir-se una sèrie de furts a l’aparcament del Centre d’Atenció Primària de Piera.
Els autors utilitzaven sempre el mateix modus operandi. Solien actuar en aparcaments, on seleccionaven una víctima, generalment d’edat avançada, que es disposés a agafar el seu vehicle. En aquest cas el grup va escollir l’aparcament del CAP on el volum de persones d’edat avançada o amb problemes de salut és molt alt i, per tant, les víctimes eren molt vulnerables. Quan la víctima deixava els seus objectes personals al seient de l’acompanyant, apareixia un membre del grup que la distreia amb qualsevol excusa. Per exemple, els deia que els hi havien caigut monedes a terra o els demanava per alguna adreça. Mentre aquest individu atreia l’atenció de la víctima, un segon membre del grup aprofitava per obrir discretament la porta del vehicle i sostreure la bossa de mà o objectes personals que la víctima havia deixat al seient.
Un cop comès el furt, un vehicle on s’esperava una tercera persona recollia els dos autors i marxaven ràpidament del lloc. Tot seguit anaven a una oficina bancària, on utilitzaven les targetes de crèdit sostretes per fer reintegraments fraudulents.
Solien buscar zones aïllades, sense càmeres, i es cobrien amb gorres, passamuntanyes o ulleres de sol a l’hora de fer els reintegraments per evitar ser identificats. A més, manipulaven els telèfons mòbils de les víctimes per accedir als seus comptes bancaris, fent-se enviar els codis de seguretat. Els Mossos van detectar que, en aquest cas, els furtadors solien operar en entitats bancàries de poblacions pròximes al lloc dels fets. El passat 13 de febrer, des de la Unitat d’Investigació de l’Anoia se’ls estava fent un seguiment, quan van enxampar-los ‘in fraganti’ cometent un nou furt. Van detenir-los a Capellades quan es disposaven a fer el reintegrament al caixer.
Entre els quatre detinguts acumulaven gairebé 60 antecedents per furts, estafes i robatoris amb violència i intimidació. El grup tenia una gran mobilitat arreu del territori, i solien utilitzar vehicles de lloguer per dificultar el seu seguiment a la policia.
Els detinguts van passar el 16 de febrer a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.
Com evitar el furt per descuit i les estafes amb la targeta de crèdit
Els furts per descuit són molt habituals, especialment en aparcaments de supermercats i centres comercials, on els lladres aprofiten moments de distracció de la víctima, com ara quan està carregant bosses al vehicle. En alguns casos llencen monedes a terra i, en altres, fan preguntes aparentment inofensives per distreure la víctima, mentre una altra persona sostreu les pertinences.
Desconfieu de persones que us demanin informació, us ofereixin ajuda o us distreguin amb qualsevol excusa. Manteniu les pertinences sempre controlades, no les deixeu mai sense vigilància i sempre que es pugui el damunt. Tanqueu el cotxe tan aviat com pugueu, fins i tot mentre carregueu o descarregueu objectes, i eviteu deixar bosses o objectes de valor a l’interior del vehicle, encara que sigui per pocs minuts.
D’altra banda, en el cas que ens ocupa, el fet que algunes víctimes duguessin el PIN apuntat en algun paper dins la cartera va facilitar als lladres l’extracció de diners del compte. Des dels Mossos d’Esquadra es recomana extremar la precaució i no dur mai el codi PIN anotat al mateix lloc on es guarda la targeta.
Intenteu memoritzar el codi PIN i, si és imprescindible apuntar-lo, feu-ho en un lloc totalment desvinculat de la targeta. Activeu alertes al mòbil per rebre notificacions de moviments bancaris i reviseu regularment el compte corrent per detectar moviments sospitosos.
En cas de pèrdua o robatori de la targeta, contacteu immediatament amb el vostre banc per anul·lar la targeta i evitar usos fraudulents. Presenteu denúncia a la comissaria si sospiteu d’un furt o ús fraudulent i conserveu comprovants i captures de pantalla de moviments sospitosos per a possibles reclamacions.
