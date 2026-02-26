Atletisme
Eduard Fàbregas, set vegades campió de Catalunya absolut de salt d’alçada: “Em falta l’or d’Espanya i saltar 2,20”
L’atleta igualadí acaba de revalidar el títol català per sisè any consecutiu amb 2,09 metres, ha fitxat aquesta temporada pel FC Barcelona i, tot i no estar en el seu millor moment físic, manté intacta l’ambició d’aconseguir l’or estatal absolut
Amb 29 anys, Eduard Fàbregas Pérez (Igualada) s’ha consolidat com una de les grans referències del salt d’alçada català. Fa atletisme des dels 15 anys i acumula set títols absoluts de Catalunya en pista coberta —sis consecutius— i tres medalles en Campionats d’Espanya absoluts. Aquesta temporada ha fet un pas endavant en la seva trajectòria amb el fitxatge pel FC Barcelona. Treballa vuit hores al dia en una empresa de soldadura de peces de cotxe i entrena cada tarda. L’objectiu, però, és clar: superar els 2,20 metres i penjar-se l’or estatal que encara se li resisteix.
Sis títols consecutius de Catalunya i set en total en pista coberta. Què significa per a tu aquest domini?
Tinc set campionats de pista coberta absoluts de Catalunya, en tinc set però sis seguits. Crec que és una de les competicions que millor se’m dona, perquè tinc els meus amics i la meva família allà a prop. Sento que m’ajuden a donar el millor de mi i jo també intento no defraudar-los. Sempre acabo traient el millor. A més, és a Sabadell, que és com casa, i és un dels campionats que més m’agrada.
Malgrat els títols, estàs en el teu millor moment?
No. Fa tres anys em van operar del menisc del genoll de la cama de batuda i ara mateix vinc de fer-me una ressonància. Aquest any no estic al millor nivell físic, no estic bé, i he d’anar al metge a veure què tinc exactament. El meu millor any va ser el 2019, abans de la Covid. Aquell any vaig anar amb la selecció espanyola sub-23, vaig competir en un europeu i vaig fer la meva millor marca personal, 2,16.
Tot i això, mantens objectius molt ambiciosos.
Sí. Sempre ho dic: em falta una medalla d’or al Campionat d’Espanya absolut. En tinc tres —dues de bronze i una de plata— però no tinc l’or. I també vull saltar 2,20. És una barrera molt forta i molt pocs atletes hi arriben, però és el meu objectiu a curt termini.
Recordes el primer cop que vas sentir que això anava de debò?
El meu primer internacional va ser el segon any de fer atletisme: vaig anar a la FOJE (Festival Olímpic de la Joventut Europea), que són com uns jocs olímpics però d’Europa. A mi allò em va al·lucinar. I el primer any que vaig venir aquí vaig ser campió de Catalunya i subcampió d’Espanya, i això no m’ho esperava gens. Jo vaig venir perquè havia deixat el futbol i no sabia ben bé què fer, però l’esport sempre m’ha agradat i sempre en faré mentre pugui.
És possible viure de l’atletisme en la teva situació?
És molt difícil, a no ser que siguis top. Jo soc top aquí a Catalunya i a Espanya estem allà lluitant, però per ser top a Catalunya o a Espanya no pots viure. Has de ser top 3 d’Europa si vols viure de l’atletisme. I tampoc vius com un rei, a no ser que siguis top 1 del món.
Com compagines l’elit amb la feina?
Treballo vuit hores al dia i set hores i mitja estic de peu. El cansament s’acumula molt i no puc entrenar les hores que m’agradaria. Puc entrenar dues hores o dues hores i mitja al dia, de dilluns a dissabte. Fa cinc o sis anys podia entrenar matí i tarda, i això és el que necessites per arribar a certes marques. Quan vaig saltar 2,16 entrenava dilluns, dimecres i divendres matí i tarda.
Vens del futbol. Com vas acabar dedicant-te al salt d’alçada?
De petit venia a unes jornades esportives amb l’escola i sempre se’m donava bé el salt d’alçada. Els entrenadors em deien que fitxés, però a mi m’agradava el futbol i hi vaig jugar fins als 14 anys. Ho vaig deixar i un amic, el Marc Sánchez, em va dir que vingués a provar un dia. Vaig venir i aquí seguim, catorze anys després. El primer any vaig ser campió de Catalunya i subcampió d’Espanya, i no m’ho esperava gens.
A banda del salt d’alçada, has practicat altres disciplines?
De petit també havia fet 110 tanques, i tinc alguna medalla i un campionat de Catalunya. Però des dels 17 anys, quan vaig entrar al CAR de Sant Cugat, ja em vaig centrar només en el salt d’alçada.
Aquesta temporada has fitxat pel FC Barcelona. Què suposa aquest pas?
Era un objectiu que tenia abans de retirar-me: poder fitxar pel Barça i representar els seus colors. Vaig parlar amb un amic per saber si necessitaven algun saltador, em van dir que sí i vam arribar a un acord. Estic molt content. En l’atletisme és diferent que en un esport d’equip. Molta gent em pregunta si vaig a entrenar a Barcelona, però jo entreno aquí a Igualada. Pots tenir un entrenador a València i competir amb un club de Saragossa. El que sí que noto és més proximitat amb els serveis mèdics. Si necessito alguna cosa, ho tinc a prop i m’ho solucionen ràpid. I també saps que si vas a una pista, et trobaràs algun responsable i t’ajudarà.
Entrenes sense entrenador fix des de fa anys. És habitual?
Fa quatre anys que no tinc entrenador. No és normal. En part és decisió meva, sí, una miqueta sí, perquè podria anar a buscar-ne un. Però no he trobat ningú amb qui encaixi del tot. Tinc dos amics, el Marc i el Santi, que són entrenadors del CAI. Ells em fan la planificació i jo la segueixo. Em coneixen de tota la vida i hem entrenat molts anys amb el mateix entrenador del CAR, que per mi és un dels millors d’Espanya, però ja està jubilat.
També vas ser entrenador al CAI.
Sí. Vaig començar quan vaig tornar del CAR. Vaig entrenar sub-12, després sub-14, sub-16 i sub-18. Vaig estar set anys fent d’entrenador, fins fa un parell d’anys. Ara, amb la feina i pensant més en el meu futur laboral, no puc quadrar horaris. Ho trobo molt a faltar, perquè m’agrada molt.
El CAI està vivint una bona etapa amb atletes que arriben a nivell alt. Què s’està fent bé?
Crec que el club treballa molt bé des de la base, inculcant bons valors i intentant que els nens donin el màxim i guanyin tècnica i saber estar dins la pista. Potser caldria més visibilitat a les escoles, perquè molta gent pensa que l’atletisme és només córrer. I no: hi ha salts, tanques, llançaments… S’ha d’anar molt més enllà d’aquesta idea.
Quin consell donaries a un jove que comença en l’atletisme?
Que no pensi en el futur i que vagi fent a poc a poc. És un esport que va molt bé per a tot: la forma física és espectacular, guanyes molta coordinació i molt pocs esports crec que en tenen. Per mi és un dels millors esports.
