Fotografia
FineArt reivindica la comunitat en una edició amb fort accent local
El festival arrenca aquest divendres i, fins al 22 de març, convertirà Igualada en un circuit fotogràfic obert a la creació compartida i al vincle amb el territori
Aquest divendres, Igualada tornarà a convertir-se en un gran escenari de fotografia. Durant gairebé un mes, el FineArt ocuparà 14 espais singulars amb 35 exposicions que convertiran la ciutat en un circuit obert a la mirada contemporània.
Però aquesta 14a edició no es defineix només per les xifres. Té una paraula que la vertebra: comunitat. No és un lema decoratiu. És la síntesi d’un model que el festival ha anat construint al llarg dels anys. Els directors, Ramon Muntané i Roger Mula, ho resumeixen així: “La paraula comunitat defineix molt bé el que passa aquí: artistes que col·laboren, entitats que sumen esforços i un públic que se sent part del projecte”.
Catorze edicions després, el FineArt ja no és només una cita cultural anual. És una xarxa consolidada que connecta creadors, col·lectius i territori. El festival ha crescut teixint complicitats amb escoles d’art, centres de formació, associacions fotogràfiques i espais de creació contemporània. Enguany, la crida a voluntariat reforça aquesta dimensió participativa. El FineArt no només ocupa sales: activa vincles.
La comunitat, en imatges
La idea es fa visible en moltes de les exposicions d’enguany. Estela de Castro obrirà el festival amb Retratos de Familia, un projecte que qüestiona la visió antropocèntrica de la família i reivindica les famílies multiespècie. El treball, nascut d’una experiència personal de dol, amplia els límits del que entenem com a comunitat afectiva.
El projecte #Serlobas, d’Elisa Miralles i Lurdes R. Basolí, porta aquesta reflexió al terreny del cos i de la mirada. Fugint de l’autoria individual, construeix una proposta coral que reivindica la diversitat corporal i desafia els cànons de bellesa tradicionals. Amb gairebé cinquanta participants, converteix l’experiència personal en força col·lectiva.
Altres exposicions amplien el debat sobre identitat i pertinença. Pequeños, de Benito Román, recupera retrats de persones de talla baixa realitzats entre 1979 i 1984 i interpel·la la mirada social sobre la diferència. Together, d’Elisenda Pons, retrata formes alternatives de convivència i vida comunitària.
El cartell es completa amb noms consolidats com Sigfrid Casals, Francesc Fàbregas i Roger Grasas, que amplien el recorregut del festival des del retrat fins al fotoperiodisme i la memòria visual.
Mirar Igualada d’una altra manera
Un dels punts forts d’aquesta edició és la col·laboració reforçada amb inLoft Copons. Per primera vegada, FineArt no només selecciona un projecte sorgit d’una residència artística, sinó que n’encarrega directament un perquè sigui concebut específicament per al festival.
Sota el títol Com fotografiaries el que no es veu?, Roger Serrat-Calvó i Cecília Coca proposen una exploració d’Igualada des d’allò invisible o latent. Serrat-Calvó fixa la mirada en edificis en desús del barri del Rec, espais suspesos entre l’abandonament i la memòria. Coca, amb Igualada exprés, dialoga amb postals antigues per construir noves imatges que enllacen arxiu domèstic i mirada contemporània.
Les obres s’exhibiran tant al Museu de la Pell com als murs del Rec, ampliant el festival més enllà dels límits convencionals de sala. El dissabte 14 de març, els autors conduiran un recorregut urbà per contextualitzar el projecte.
Un festival arrelat
Tot i la presència d’autors d’arreu, l’accent local continua sent un dels trets distintius del FineArt. En aquesta edició destaca el 75è Ibèric “Trofeu Pell”, així com l’homenatge a Joan Tomàs Tomàs, referent de la fotografia igualadina. A aquesta mirada local s’hi suma també La Cultural, de Xavi Méndez, que recopila quinze anys de portades dedicades a persones d’Igualada i construeix un mosaic visual de la seva comunitat. El festival manté vincles amb entitats com La MaCa o el centre cultural Konvent, consolidant un model basat en la col·laboració.
Amb 35 exposicions repartides en 14 espais, el FineArt convida a recórrer la ciutat amb una altra mirada. Museus, sales habituals i murs del barri del Rec es converteixen en nodes d’un mateix circuit cultural. El programa es completa amb 36 activitats paral·leles —visites comentades, tallers, xerrades, mercat de fotollibres i propostes performatives— que amplien l’experiència.
La inauguració tindrà lloc aquest divendres 27 de febrer a les 19 h a Cal Boyer – Museu de la Pell.
