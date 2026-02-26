El servei residencial d’Àuria creix a Igualada per reforçar l’habitatge amb suport
El servei ofereix suport personalitzat en pisos integrats a la ciutat, acompanya prop de 70 persones en el seu dia a dia i treballa per ampliar els recursos residencials davant l’augment de la demanda
La Fundació Àuria ampliarà la seva xarxa de llars residència a Igualada amb un nou equipament a la plaça del Rei que oferirà 21 places per a persones amb discapacitat amb necessitats de suport mitjà. El projecte, que es preveu que entri en funcionament la primavera del 2027, s’inscriu en l’estratègia de l’entitat de promoure models d’habitatge integrats a la comunitat i donar resposta a una demanda creixent per part de famílies i usuaris, que són persones amb discapacitat intel·lectual.
Actualment, el servei d’habitatge és el més ampli de la fundació i inclou nou llars a l’Anoia amb un total de 67 residents, a més d’un servei residencial amb nou places per a persones amb necessitats de suport més intens. A aquesta oferta residencial s’hi suma el servei d’autonomia a la llar, que acompanya unes 60 persones que ja viuen en domicilis propis o compartits amb suport puntual de professionals. Aquest conjunt de recursos forma part d’un itinerari que permet adaptar el nivell de suport a les necessitats de cada persona i facilitar el desenvolupament del seu projecte vital.
Tal com detalla Marta Ventura, responsable d’habitatge de la Fundació Àuria, les llars residència es caracteritzen per funcionar com a habitatges ordinaris dins de blocs de pisos convencionals, "integrats plenament al teixit urbà". Aquesta aposta respon a la voluntat de promoure una vida normalitzada i afavorir la participació social. "No tenim cap pis apartat de la ciutat. Tots estan dins de la comunitat, perquè volem que les persones formin part del dia a dia del barri i puguin participar activament de la societat", explica Ventura.
En aquestes llars, les persones conviuen en grups reduïts, habitualment entre cinc i vuit residents, amb el suport continuat de professionals. L’acompanyament inclou aspectes com la gestió de la vida quotidiana, la salut, la convivència i el desenvolupament d’habilitats personals. També es promou l’autonomia progressiva, amb l’objectiu que, si és possible, la persona pugui fer el pas cap a una vida independent amb suports puntuals.
"Les llars també són un espai d’aprenentatge", remarca la responsable del servei. En aquest entorn, les persones aprenen habilitats com cuinar, organitzar les tasques domèstiques o gestionar el seu temps. Aquest procés permet que moltes puguin accedir posteriorment al servei d’autonomia a la llar, on viuen amb menys suport professional i amb més independència.
Menys llista d’espera
La nova llar residència de la plaça del Rei a Igualada permetrà reduir parcialment una llista d’espera que actualment supera les 60 persones. Tot i això, des de la fundació admeten que les necessitats continuen creixent i que l’accés a l’habitatge és un dels principals reptes. "L’habitatge ja és un problema per a tota la població, i encara ho és més per a les persones amb discapacitat, que sovint es troben amb barreres econòmiques i socials", explica Marta Ventura.
En aquest context, el projecte de la plaça del Rei representa un pas important per ampliar l’oferta de recursos i consolidar "un model que posa al centre la persona, la seva autonomia i el seu dret a formar part activa de la comunitat". Més enllà de proporcionar un lloc on viure, les llars residència es converteixen en espais que permeten construir projectes de vida amb tots els suports que necessiti cada usuari.
El nou equipament de la plaça del Rei permetrà crear tres unitats de convivència distribuïdes en diferents plantes, amb capacitat per a vuit, vuit i cinc persones respectivament. Aquest format respon a la voluntat de mantenir unitats petites que facilitin una atenció més personalitzada i una convivència més propera. A la planta baixa també s’hi ubicaran les oficines del servei d’orientació laboral i una sala polivalent que es posarà a disposició tant dels usuaris d’Àuria com del veïnat, amb l’objectiu de fomentar la interacció amb l’entorn.
El projecte suposarà una intervenció integral en un edifici existent que abans acollia una entitat bancària, mantenint la façana però reformant completament l’interior per adaptar-lo als requisits d’accessibilitat i funcionalitat. També incorporarà elements de sostenibilitat, com sistemes d’eficiència energètica que ja es troben en les altres llars residència d’Àuria i han obtingut un molt bon rendiment per a l’edifici.
Al centre de la ciutat
La ubicació al centre d’Igualada és un element clau de la iniciativa. La fundació defensa que la inclusió passa per garantir la presència activa de les persones amb discapacitat en els espais quotidians de la ciutat. "Volem estar al centre, formar part de la vida urbana i contribuir al dinamisme del barri", assenyalen. Aquesta presència també facilita l’accés als serveis, el transport i les activitats comunitàries.
