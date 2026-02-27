Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Accident laboral a Igualada: un treballador resulta ferit en colpejar-se amb una màquina

La víctima ha estat atesa pel SEM i traslladada a l'hospital d'Igualada

Ambulància del SEM en una imatge d'arxiu

Ambulància del SEM en una imatge d'arxiu / ARXIU

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un home ha patit un accident laboral a Igualada aquest divendres al matí. El succés ha tingut lloc a 3/4 menys set de 9 al carrer dels Traginers, on un treballador ha estat colpejat per una peça de maquinària. El cos de Bombers de la Generalitatha rebut la trucada i l'ha derivat al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha desplaçat una ambulància al lloc dels fets que ha traslladat l'home en estat menys greu a l'hospital d'Igualada.

