Accident laboral a Igualada: un treballador resulta ferit en colpejar-se amb una màquina
La víctima ha estat atesa pel SEM i traslladada a l'hospital d'Igualada
Manresa
Un home ha patit un accident laboral a Igualada aquest divendres al matí. El succés ha tingut lloc a 3/4 menys set de 9 al carrer dels Traginers, on un treballador ha estat colpejat per una peça de maquinària. El cos de Bombers de la Generalitatha rebut la trucada i l'ha derivat al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha desplaçat una ambulància al lloc dels fets que ha traslladat l'home en estat menys greu a l'hospital d'Igualada.
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil