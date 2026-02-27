Cremen set cotxes en un descampat de Piera
No hi ha hagut cap ferit ni cap altra afectació
Manresa
Un incendi ha cremat set turismes aquest divendres al matí en un descampat de Piera. El succés ha tingut lloc prop de dos quarts de nou al carrer de Copèrnic, on cinc turismes s'han cremat completament i dos de forma parcial. S'hi han desplaçat tres dotacions del cos de Bombers de la Generalitat que han confirmat que no hi ha hagut cap ferit ni cap altra afectació.
