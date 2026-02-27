Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cremen set cotxes en un descampat de Piera

No hi ha hagut cap ferit ni cap altra afectació

Imatge de recurs d'un camió dels Bombers

Imatge de recurs d'un camió dels Bombers / ARXIU

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un incendi ha cremat set turismes aquest divendres al matí en un descampat de Piera. El succés ha tingut lloc prop de dos quarts de nou al carrer de Copèrnic, on cinc turismes s'han cremat completament i dos de forma parcial. S'hi han desplaçat tres dotacions del cos de Bombers de la Generalitat que han confirmat que no hi ha hagut cap ferit ni cap altra afectació.

Un 38% de los españoles nunca se ha revisado la audición, pese a que 9 de cada 10 creen que afecta a la calidad de vida

Els professionals admeten que l"estigma de la salut mental" encara pesa a àrees rurals com el Berguedà

L'edat amb més abusos sexuals a la Catalunya central són els 14 anys

El Corte Inglés Home presenta la seva nova col·lecció Primavera-Estiu 2026

Netflix abandona la guerra de licitacions i aplana el camí de Paramount per adquirir Warner Bros

Una fuita d'amoníac obliga a evacuar una empresa de congelats a Esparreguera

Aliança Catalana demanarà amb una moció al ple la renúncia del regidor denunciat de la CUP

ERC registra una llei per crear el consorci d’inversions que estava negociant amb el Govern
