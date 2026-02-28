Un jove d'Igualada és entre els guardonats al campionat Spainskills de formació professional
Regió7
Arnau Brusau Expósito, de l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada, ha guanyat una medalla de bronze a la prova de l’skill de Pintura de vehicles. Catalunya ha obtingut un total de 10 medalles en la seva participació al campionat Spainskills, un concurs estatal de formació professional que premia els alumnes d’FP que desenvolupen les seves habilitats o skills en diferents proves davant d’un jurat.
Al campionat hi han participat 38 alumnes de diferents centres d’arreu del país que van resultar guanyadors de l’edició Catskills 2025, que han participat en 34 modalitats diferents (4 d’elles han participat en parelles), i 11 alumnes han obtingut medalla.
En concret, Catalunya ha obtingut 2 medalles d’or, en les habilitats o skills de Forneria, per a Erik Ortega, i de Suport a Xarxes per a Max Martínez. Ells dos, ara podran representar Espanya als WorldSkills Shanghai 2026 i als EuroSkills Düsseldorf 2027, els certàmens mundial i europeu de la formació professional.
A més, també s’han assolit 3 medalles de plata i 5 de bronze, amb un total de 9 alumnes premiats, ja que a l’skill de Jardineria i Paisatgisme es competeix en parelles.
Relació de medallistes catalans:
Medalles d’or
Max Martinez Altimira, de l’Institut Carles Vallbona de Granollers, a l’skill Suport de xarxes.
Erik Ortega Sisó, de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida Lleida, a l’skill de Forneria.
Medalles de plata
Pau Planellas Saumell, de l’Escola Tècnica Girona, a l’skill de Carrosseria.
Aurembiaix Gabernet Sanahuja, de l’Institut Guindàvols de Lleida, a l’skill Tecnologia de la moda.
Hèctor Soriano Godinho, de l’Institut Pere Martell de Tarragona, a l’skill de Tecnologia de vehicle pesat.
Medalles de bronze
Francisco Javier Ruiz Cuadros, de l’Escola Tècnica Girona, a l’skill Tecnologia de l’Automòbil.
David Ruiz Retamero, de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, a l’skill de Cuina.
Arnau Brusau Expósito, de l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada, a l’skill de Pintura de vehicles.
Brian Zavala Cerrato i Arnau Tejero Ferrer, de l’Institut La Bisbal a l’skill de Jardineria i paisatgisme.
Helena Charro Vázquez , de l’Institut Pedralbes de Barcelona, a l’skill d’Animació digital 3D.
Finalment, també s’ha obtingut el tercer lloc en la Disciplina de demostració de Robòtica col·laborativa, amb l’equip format per Lua Trevin i Xavier Sánchez de l’Institut Tecnològic de Barcelona.
