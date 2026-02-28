Neix SomTEA a l’Anoia per donar suport a les famílies amb autisme i reclamar més inclusió
La nova entitat comarcal s’ha presentat amb la sala plena al Centre Cívic Nord i vol crear espais segurs per a totes les etapes de la vida
L’Anoia compta des d’aquest dissabte amb una nova entitat dedicada a l’acompanyament de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i de les seves famílies. L’Associació SomTEA s’ha presentat oficialment al Centre Cívic Nord d’Igualada en un acte que ha omplert la sala i que ha evidenciat la necessitat d’espais de suport i sensibilització a la comarca.
El projecte, però, no neix d’un dia per l’altre. Fa tres anys que un grup de mares es reuneixen periòdicament per compartir experiències i oferir acompanyament a famílies amb diagnòstic recent. “Vèiem que cada vegada hi havia més necessitat. Les famílies necessitaven molta acollida, molta escolta i molt acompanyament. Ens necessitem els uns als altres”, explica la presidenta de l’entitat, Hilda Navarro, veïna d’Igualada i mare de tres fills, dos dels quals dins l’espectre.
Aquelles trobades quinzenals van acabar evidenciant mancances estructurals, tant a la ciutat com al conjunt de la comarca. “Vam començar a detectar que hi havia molta carència de fer coses per la ciutat però també per la comarca. Necessitàvem posar el nostre granet de sorra”, assenyala Navarro. D’aquesta voluntat neix formalment SomTEA, constituïda aquest 2025 i presentada ara públicament.
Espais segurs i activitats adaptades
Entre els objectius principals de l’associació hi ha l’acollida i el suport estable a famílies i persones dins l’espectre, així com la creació d’espais “segurs i amables”, especialment en l’àmbit del lleure. “No totes les activitats estan adaptades per acollir-los, i la gran majoria no ho estan prou”, afirma la presidenta.
Navarro posa com a exemple les activitats extraescolars. “Els meus fills ho han intentat diverses vegades. Hi comencen molt bé, però després no ho poden sostenir perquè falta sensibilitat, falta aquesta mirada que entengui una miqueta la seva realitat”. Segons defensa, no es tracta que tots els professionals siguin experts en autisme, sinó que hi hagi més consciència i formació bàsica a l’hora d’organitzar les activitats.
L’entitat també vol combatre la idea que el TEA és exclusivament una realitat infantil. “Tenim la tendència a empetitir el TEA, però el TEA és adult. Vol ser independent, treballa, viu sol, és autònom”, reivindica Navarro. Per això, SomTEA es planteja treballar totes les etapes de la vida.
Una quinzena de famílies i voluntat de créixer
Actualment, l’associació agrupa una quinzena de famílies. “Per començar està molt bé, però sabem que hi ha molta gent que necessita sentir-se recolzada i sentim que aniran arribant”, assegura la presidenta, que remarca que l’entitat és oberta a tothom qui vulgui sumar-s’hi.
Més enllà de l’acte de presentació, SomTEA ja ha posat en marxa una programació estable. Organitza trobades familiars el segon i quart divendres de cada mes, de 18 a 20 h, al Centre Cívic Nord, com a espai de suport mutu i orientació. També programa activitats el tercer dissabte de cada mes, diferenciades per franges d’edat: al matí per a infants i a la tarda per a joves i adolescents.
La jornada ha inclòs la ponència “No es tracta d’encaixar, sinó de pertànyer”, a càrrec de la logopeda i psicopedagoga Laura Jiménez, així com una taula rodona sota el títol “Trencant mites”.
Navarro ha tancat l’acte amb un missatge adreçat al conjunt de la societat: “Cal mirada oberta, calma i paciència. Tots tenim el nostre temps. El món és per tothom, no hi ha qui val més i qui val menys”.
