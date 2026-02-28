Robots, nervis i somnis d’enginyeria omplen el Campus Universitari d'Igualada-UdL
Prop de 200 estudiants han participat aquest dissabte a Igualada en la novena First Lego League, amb 22 equips i rècord de voluntaris
Avui és dissabte, però el Campus Universitari Igualada-UdL s’ha omplert igualment de robots en moviment, portàtils oberts i alumnes concentrats davant la lona de competició. Crits continguts quan el robot supera una prova, cares llargues quan alguna missió no surt com estava prevista. La novena edició de la First Lego League ha convertit aquest matí la universitat en un petit laboratori d’enginyeria.
Prop de 200 estudiants hi han participat amb 22 equips —16 a la categoria Challenge (de 10 a 16 anys) i 6 a la categoria Explore (de 6 a 9 anys)— en una jornada dedicada enguany a l’arqueologia. Els equips han hagut d’idear un projecte científic vinculat a la història antiga i programar un robot capaç de superar el màxim de missions sobre la lona.
“És una aposta per aproximar la tecnologia als nens i nenes i despertar vocacions”, ha destacat la directora de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, Magda Valls, que ha remarcat que la tecnologia “és transversal i la necessitaran en qualsevol professió de futur”.
Despertar vocacions des de petits
Entre els equips igualadins hi ha el BIMBots!, nascut de l’optativa internivells de 1r i 2n d’ESO i de moltes tardes de dilluns compartides a l’Institut Badia i Margarit. L’equip el formen l’Ari, l’Oualid, el Bernat, el Felip, el Jon, el Dani i el Joel, que han treballat durant mesos en el disseny i la programació del robot.
“És una experiència molt xula. Hem tingut problemes, però hem treballat molt bé”, expliquen. El repte d’enguany els ha obligat a pensar solucions vinculades a l’arqueologia i a coordinar-se com un autèntic equip. Per a alguns era el primer any; per a d’altres, no. Però tots coincidien en l’ambient: competició sana i companyonia. “Aprenem amb amics”, resumien. I sobre el futur? “Alguna enginyeria, clar”, deixava anar un d’ells entre somriures.
Vedruna repeteix i Igualada suma premis
El Premi Ingeniera Soy, el màxim guardó de la competició, ha estat per a l’equip NanoVERC’s de l’Escola Vedruna de Sant Sadurní d’Anoia, que repeteix triomf i obté el passi directe per a la final estatal que se celebrarà a Burgos l’11 d’abril.
També han estat distingits centres igualadins: l’Escola Anoia ha rebut el premi al projecte d’innovació; l’Institut Pere Vives Vich, el d’excel·lència en enginyeria; i Maristes Igualada, el reconeixement a joves promeses. El premi als valors FIRST ha estat per a l’Escola Canigó de Barcelona; el de comportament del robot i el de millor entrenador/a han recaigut en l’Escola Estel de Sabadell; i, en la categoria Explore, han estat reconeguts Cerdanya Lego Builders d’Alp i també l’Escola Estel.
Més enllà dels trofeus, la First Lego League ha tornat a demostrar que la robòtica és també cooperació, esforç i aprenentatge compartit. Entre sensors, codis i peces de colors, el Campus ha estat aquest dissabte una finestra oberta a les vocacions científiques del futur.
La jornada ha comptat amb una cinquantena de voluntaris —molts estudiants del mateix campus— i amb el suport d’empreses i institucions del territori. Hi han assistit la rectora de la Universitat de Lleida, M. Àngels Balsells; el regidor de Sostenibilitat i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel Vives; la directora de l’EPS, Magda Valls; i el director de la FLL a Igualada, Sergi Sayago, entre altres representants acadèmics i empresarials. També hi han assistit Jordi Riera, directiu de Bon Àrea, Carles Bou, membre de TIC Anoia i Josep M. Pinyol, director financer d’HMS Networks, entre altres representants d’empreses patrocinadores.
