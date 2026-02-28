Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Estats Units i Israel ataquen IranCrim de VilafrunsPlans pel cap de setmanaRestaurant GlobusJosefina VilasecaEmília GuiuFerran Bassas
instagramlinkedin

Robots, nervis i somnis d’enginyeria omplen el Campus Universitari d'Igualada-UdL

Prop de 200 estudiants han participat aquest dissabte a Igualada en la novena First Lego League, amb 22 equips i rècord de voluntaris

Un dels equips, en plena ronda de la First Lego League aquest dissabte

Un dels equips, en plena ronda de la First Lego League aquest dissabte / Miti Vendrell

Miti Vendrell

Igualada

Avui és dissabte, però el Campus Universitari Igualada-UdL s’ha omplert igualment de robots en moviment, portàtils oberts i alumnes concentrats davant la lona de competició. Crits continguts quan el robot supera una prova, cares llargues quan alguna missió no surt com estava prevista. La novena edició de la First Lego League ha convertit aquest matí la universitat en un petit laboratori d’enginyeria.

Prop de 200 estudiants hi han participat amb 22 equips —16 a la categoria Challenge (de 10 a 16 anys) i 6 a la categoria Explore (de 6 a 9 anys)— en una jornada dedicada enguany a l’arqueologia. Els equips han hagut d’idear un projecte científic vinculat a la història antiga i programar un robot capaç de superar el màxim de missions sobre la lona.

“És una aposta per aproximar la tecnologia als nens i nenes i despertar vocacions”, ha destacat la directora de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, Magda Valls, que ha remarcat que la tecnologia “és transversal i la necessitaran en qualsevol professió de futur”.

L’equip BIMBots! de l’Institut Badia i Margarit acompanyats del seu professor

L’equip BIMBots! de l’Institut Badia i Margarit acompanyats del seu professor / Miti Vendrell

Despertar vocacions des de petits

Entre els equips igualadins hi ha el BIMBots!, nascut de l’optativa internivells de 1r i 2n d’ESO i de moltes tardes de dilluns compartides a l’Institut Badia i Margarit. L’equip el formen l’Ari, l’Oualid, el Bernat, el Felip, el Jon, el Dani i el Joel, que han treballat durant mesos en el disseny i la programació del robot.

“És una experiència molt xula. Hem tingut problemes, però hem treballat molt bé”, expliquen. El repte d’enguany els ha obligat a pensar solucions vinculades a l’arqueologia i a coordinar-se com un autèntic equip. Per a alguns era el primer any; per a d’altres, no. Però tots coincidien en l’ambient: competició sana i companyonia. “Aprenem amb amics”, resumien. I sobre el futur? “Alguna enginyeria, clar”, deixava anar un d’ells entre somriures.

Vedruna repeteix i Igualada suma premis

El Premi Ingeniera Soy, el màxim guardó de la competició, ha estat per a l’equip NanoVERC’s de l’Escola Vedruna de Sant Sadurní d’Anoia, que repeteix triomf i obté el passi directe per a la final estatal que se celebrarà a Burgos l’11 d’abril.

L’equip NanoVERC’s de l’Escola Vedruna de Sant Sadurní d’Anoia, guanyador del Premi Ingeniera Soy

L’equip NanoVERC’s de l’Escola Vedruna de Sant Sadurní d’Anoia, guanyador del Premi Ingeniera Soy / MVD

També han estat distingits centres igualadins: l’Escola Anoia ha rebut el premi al projecte d’innovació; l’Institut Pere Vives Vich, el d’excel·lència en enginyeria; i Maristes Igualada, el reconeixement a joves promeses. El premi als valors FIRST ha estat per a l’Escola Canigó de Barcelona; el de comportament del robot i el de millor entrenador/a han recaigut en l’Escola Estel de Sabadell; i, en la categoria Explore, han estat reconeguts Cerdanya Lego Builders d’Alp i també l’Escola Estel.

Més enllà dels trofeus, la First Lego League ha tornat a demostrar que la robòtica és també cooperació, esforç i aprenentatge compartit. Entre sensors, codis i peces de colors, el Campus ha estat aquest dissabte una finestra oberta a les vocacions científiques del futur.

Notícies relacionades

La jornada ha comptat amb una cinquantena de voluntaris —molts estudiants del mateix campus— i amb el suport d’empreses i institucions del territori. Hi han assistit la rectora de la Universitat de Lleida, M. Àngels Balsells; el regidor de Sostenibilitat i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel Vives; la directora de l’EPS, Magda Valls; i el director de la FLL a Igualada, Sergi Sayago, entre altres representants acadèmics i empresarials. També hi han assistit Jordi Riera, directiu de Bon Àrea, Carles Bou, membre de TIC Anoia i Josep M. Pinyol, director financer d’HMS Networks, entre altres representants d’empreses patrocinadores. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
  2. Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
  3. Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
  4. Uns coneguts van trobar la víctima del crim de Balsareny a casa seva
  5. Idealista situa Manresa com una de les ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge
  6. Crim de Vilafruns: preguntes i respostes sobre la mort violenta de Balsareny
  7. La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
  8. La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després

Robots, nervis i somnis d’enginyeria omplen el Campus Universitari d'Igualada-UdL

Robots, nervis i somnis d’enginyeria omplen el Campus Universitari d'Igualada-UdL

L’Adbisio CN Manresa enceta amb victòria a domicili la segona fase (15-17)

L’Adbisio CN Manresa enceta amb victòria a domicili la segona fase (15-17)

Manresa castiga amb multes d’entre 75 i 300 euros els que deixen les escombraries fora del contenidor

Manresa castiga amb multes d’entre 75 i 300 euros els que deixen les escombraries fora del contenidor

Aina Cots, Agnès de la Fira de l'Aixada: «El repte més gran d’actuar a la plaça és veure el públic»

Aina Cots, Agnès de la Fira de l'Aixada: «El repte més gran d’actuar a la plaça és veure el públic»

Els tres motius que justifiquen fer un testament, segons una advocada: "Encara que no tinguis propietats i ho vegis llunyà"

Els tres motius que justifiquen fer un testament, segons una advocada: "Encara que no tinguis propietats i ho vegis llunyà"

Una família de Tona que recorre totes les fires medievals

Una família de Tona que recorre totes les fires medievals

Puig-reig inaugura la primera pista d'atletisme de mides oficials del Berguedà

Eurocontrol informa que 1.100 vols s’han vist afectats pel tancament d’espai aeri després de l’atac a l’Iran

Eurocontrol informa que 1.100 vols s’han vist afectats pel tancament d’espai aeri després de l’atac a l’Iran
Tracking Pixel Contents