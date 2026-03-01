FUBTOL
Òdena converteix el camp municipal en un gran àlbum de records amb el llibre del seu segle de futbol
La presentació de Més de 100 anys de futbol a Òdena reuneix generacions d’exjugadors i futbol base en una jornada marcada pel derbi local i la voluntat de “fer poble”
Òdena ha viscut aquest diumenge al matí una escena poc habitual però carregada de simbolisme: el camp municipal de futbol convertit en sala d’actes i, alhora, en espai de retrobament. L’Estadi Municipal La Sort d’Òdena ha acollit la presentació del llibre Més de 100 anys de futbol a Òdena. Una història entre els tres pals, de l’historiador odenenc Josep-Vicenç Mestre i Casanova.
L’acte s’ha integrat dins la presentació oficial dels equips del CE Òdena i de la UE Rebrot, en una jornada que també ha inclòs el derbi entre els dos conjunts del municipi. El protagonisme, però, no ha estat només per a la pilota, sinó per a la memòria.
Un segle reconstruït a partir de la premsa
Mestre ha explicat que el projecte va néixer amb la voluntat de commemorar el centenari del futbol al municipi —no el d’un club concret—, situant la primera referència documentada l’any 1920, quan el periòdic L’Igualadí ja parlava d’un camp de futbol a Òdena i d’uns “esportmans” vinculats a la Penya dels Frescos.
La manca d’arxius conservats pels clubs ha obligat l’autor a reconstruir la història a través de la premsa històrica i de la memòria oral. “La gran sorpresa és que no hi ha documentació”, ha admès. El resultat és un volum de 324 pàgines amb més de 600 fotografies d’equips —moltes amb jugadors identificats— i més de 200 imatges inèdites.
El futbol, mirall d’una societat canviant
El llibre ha estructurat la trajectòria en quatre etapes que coincideixen amb l’evolució social del municipi: els inicis vinculats al món pagès; la represa federada després de la guerra; el paper integrador del futbol amb l’arribada d’immigració als anys seixanta i setanta; i l’etapa actual, marcada per la diversitat cultural i la consolidació del futbol femení.
“Fer un llibre només de resultats seria anecdòtic”, ha defensat l’autor, que planteja el futbol com a mirall de la transformació d’un petit poble de la Conca d’Òdena.
Imatges d’ahir amb protagonistes d’avui
Un dels moments més celebrats ha estat la projecció d’una trentena de fotografies d’equips històrics. Alguns dels jugadors que hi apareixien —avui ja avis o jubilats— han tornat a posar davant la càmera per recrear la instantània original sobre la mateixa gespa.
Abraçades, retrobaments després de dècades i complicitats compartides han donat sentit a la idea que Mestre ha resumit amb dues paraules: “fer poble”. Amb el futbol base a la graderia i els veterans a la gespa, Òdena ha convertit el seu camp municipal en un pont entre generacions.
La publicació, prevista inicialment per al 2020 i ajornada per la pandèmia, ha vist finalment la llum amb el suport dels clubs i de l’Ajuntament. Més que una crònica esportiva, el llibre s’ha consolidat com un homenatge col·lectiu a totes les persones que han fet créixer el futbol —i, amb ell, una part de la identitat odenenca— al llarg de més d’un segle.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després