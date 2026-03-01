MERCAT
Riuades de gent al Mercat Figueter de Capellades malgrat un cel tapat que ha respectat la festa
La mostra de comerç, cultura popular i gastronomia omple els carrers des de primera hora i encara preveu més activitats aquesta tarda
El cel s’ha llevat tapat aquest diumenge a Capellades, però el temps ha acabat respectant i el Mercat Figueter ha tornat a demostrar que és una de les cites més arrelades del calendari festiu local. Des de primera hora del matí, riuades de gent han omplert els carrers del centre en una jornada que, fins al migdia, ja registra una gran afluència de públic.
La mostra de comerç i serveis, repartida pels carrers de la vila i concentrada especialment a la plaça de Catalunya, ha obert a les 10 del matí i no ha parat de rebre visitants. Establiments, entitats i partits polítics de Capellades han desplegat els seus estands en un ambient familiar i animat. En paral·lel, els participants del 7è Ral·li Fotogràfic recorren el municipi capturant imatges d’una jornada marcada pel color i l’ambient primaveral.
Tot plegat queda emmarcat dins la proposta floral “Quan Capellades floreix...”, que transforma racons i façanes en un recorregut ple de detalls decoratius.
La inauguració oficial s’ha fet a les 11 del matí a l’estand de l’Ajuntament, amb la presència de l’hereu i la pubilla i els Gegants i Gegantets de Capellades. Després dels parlaments, la cultura popular ha pres el protagonisme amb l’actuació de la Colla de Ball de Bastons, seguida de la demostració del Club Rítmica Capellades.
La plaça de Catalunya és l’epicentre de la jornada. Hi han actuat els Falcons de Capellades, el grup Happy Band de l’Escola de Música i el grup de ball en línia, amb una nova exhibició de rítmica prevista a les dues.
En paral·lel, altres espais també bullen d’activitat: taller de teles aèries amb Miu Miu Circ, pujades en globus aerostàtic al pati de l’escola Marquès de la Pobla i concerts vermut amb Turmell, Chemical Cousins i Maya Martínez. A la plaça Verdaguer, les bodegues i establiments ofereixen esmorzars i vermuts fins a les 14.30 h.
El mercat també convida a redescobrir el patrimoni amb el Museu Molí Paperer obert al matí i visites al Nean Parc Prehistòric, així com l’exposició de mobles antics al carrer del Pilar. Per als més petits, la plaça de Sant Miquel s’omple amb karts, inflables i tallers.
La jornada continua aquesta tarda amb l’espectacle de circ i clown “La Paradeta”, a les cinc a la plaça de Catalunya. Si el temps continua respectant, Capellades encara té per davant unes hores de mercat amb carrers plens i ambient festiu.
