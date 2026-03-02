Col·lectiu Eixarcolant rep més de vint de projectes als Premis per al foment de l’etnobotànica
Un jurat format per sis professionals del sector avaluaran els projectes presentats als Premis Eixarcolant, que enguany celebren la quarta edició
Regió7
La quarta edició dels Premis Eixarcolant per al foment de l’etnobotànica (estudi de la relació entre les plantes i les persones) ha tancat la convocatòria amb la participació de més d’una vintena de projectes, consolidant-se com una cita de referència per impulsar iniciatives vinculades al coneixement i la recuperació de les plantes silvestres i els usos tradicionals.
Segons ha informat el Col·lectiu Eixarcolant des de Jorba, enguany s’han presentat un total de 21 projectes, dels quals 7 corresponen a la categoria d’emprenedoria basada en coneixements etnobotànics i 14 a la categoria de recerca i transferència de coneixement. L’objectiu dels premis és fomentar la participació d’agents del territori i contribuir al finançament de propostes innovadores en aquest àmbit.
Cada categoria compta amb un primer premi dotat amb 2.000 euros i un segon premi de 1.000 euros. La resolució del jurat es donarà a conèixer el 15 de març.
Un jurat format per professionals del sector
Les propostes seran avaluades per un jurat integrat per sis professionals amb trajectòria en els àmbits acadèmic, empresarial i agroecològic. Entre els membres hi ha la farmacèutica i directora de Fitomón, Astrid van Ginkel; la biòloga i professora de la Universitat de Barcelona Airy Gras Mas; la presidenta del Col·lectiu Eixarcolant, Paula Llaurador Coll; el veterinari i divulgador Gustavo Duch; l’enginyera agrícola Xènia Torras Martí, responsable del projecte Esporus, i la doctora en farmàcia Montse Parada, actual directora tècnica d’Algēmica Barcelona.
Lliurament dels premis amb activitats culturals i divulgatives
L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el diumenge 29 de març a les 6 de la tarda a la Sala Encavallades del Museu de la Pell d’Igualada, en una cerimònia presentada per Jordi Còdol.
El programa inclourà el col·loqui “Agroecologia, pagesia i varietats locals”, amb la participació de la investigadora Laura Calvet i el pagès i divulgador Pep Bover. També hi haurà una actuació musical del grup Vibraixó i una sessió d’il·lustració en directe a càrrec de l’artista igualadina Gina Giore.
La jornada es tancarà amb un tast de productes silvestres i de proximitat elaborats pel Col·lectiu Eixarcolant. L’assistència és oberta al públic amb inscripció prèvia a través del web de l’entitat.
