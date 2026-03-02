Els Hostalets de Pierola inaugura el nou arxiu municipal Francesc Valls-Junyent
La Torre del Rellotge, un edifici emblemàtic del segle XIX amb una façana modernista, acull ara l'arxiu municipal que homenatja la figura de Francesc Valls-Junyent
Regió7
Els Hostalets de Pierola ja té en funcionament el nou arxiu municipal, Francesc Valls-Junyent. Diumenge passat va tenir lloc l’acte oficial d’inauguració del nou equipament, ubicat a la històrica Torre del Rellotge, al carrer Església del municipi anoienc, després d’una important obra de remodelació que va començar el juny de 2024. El projecte ha tingut un cost aproximat d'un milió d’euros, finançat en un 52% amb fons europeus FEDER.
L’acte, celebrat davant del nou equipament, va aplegar un gran nombre de veïns i veïnes que van voler conèixer de primera mà el resultat de la rehabilitació d’aquest edifici emblemàtic, ara convertit en un espai cultural de referència per al municipi.
La restauració i adequació de la Torre del Rellotge ha tingut com a objectiu dignificar i remarcar el patrimoni documental local, preservant la façana i els elements artístics de l’edifici. El nou arxiu és una peça clau per garantir la conservació dels documents que expliquen la història dels Hostalets de Pierola i per facilitar-ne l’accés a la ciutadania, investigadors i futures generacions.
Amb aquest projecte, el municipi fa també un pas important per integrar-se a la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, reforçant els estàndards de conservació i difusió del patrimoni documental.
Parlaments institucionals i portes obertes
La inauguració va comptar amb els parlaments institucionals de l’alcalde, Gerard Parcerisas, i de la regidora de Cultura, Gemma Fabrés i Casals, que van destacar la importància estratègica del nou arxiu per al municipi. "És un dia important en la nostra història. Inaugurem un dels equipaments més rellevants dels darrers anys, que ens ajudarà a posar ordre en la custòdia i conservació de la nostra documentació, tot recuperant un edifici històric clau del nostre poble", va subratllar l’alcalde.
La regidora de Cultura va destacar que s'ha volgut fer un homenatge a la tasca de Francesc Valls-Junyent, "que va dedicar la seva vida a estudiar, preservar i difondre la memòria col·lectiva. Els equipaments públics han de ser espais amb ànima, i donar el nom de persones que han deixat empremta és una manera de construir referents".
També van intervenir en l’acte Marta i Laura Valls, filles de Francesc Valls-Junyent, així com Jaume Enric Zamora, cap de la unitat de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. La jornada va acabar amb una visita de les instal·lacions per part dels veïns de la vila.
La Torre del Rellotge
La Torre del Rellotge és un edifici del segle XIX construït inicialment en dos volums independents. L’any 1912 es va unificar en un sol cos i se’n va reformar l’interior. El 1916, l’arquitecte Domènech i Mansana en va renovar la façana en estil modernista i s’hi va construir la torre que acull el rellotge.
Entre 1886 i 1983 va ser la Casa Consistorial. Al llarg de les darreres dècades també ha allotjat diverses dependències municipals, com ara la presó, el pou d’aigua municipal, la secretaria, la sala de plens, l’arxiu, el dispensari, el servei de joventut i la biblioteca.
Francesc Valls-Junyent va ser un referent en l’àmbit documental local i un dels principals artífexs de posar ordre i criteri al fons existent. El ple municipal va aprovar per unanimitat el 2025 reconèixer la seva contribució a la història i a la memòria col·lectiva del poble donant el seu nom al nou equipament.
