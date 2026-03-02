Un motorista ferit en accidentar-se contra un bus a Igualada
El conductor de la moto hauria patit lesions en un braç a causa del xoc
Manresa
Aparatós accident aquest dilluns al matí a Igualada. Una moto i bus han topat al carrer Prat de la Riba pels volts de 3/4 de 8 del matí. Segons els Bombers de la Generalitat, que no s'han arribat a activar, l'únic ferit en l'incident seria el motorista, que hauria patit lesions al braç. Després d'una primera atenció in situ, el Sistema d'Emergències Mèdiques ha traslladat la víctima a l'hospital d'Igualada en estat lleu.
També ha treballat en l'incident la Policia Local d'Igualada.
